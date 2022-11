Kate Hudson sur la coparentalité de ses trois enfants avec trois pères différents : “J’ai l’impression qu’on le tue”

Kate Hudson a réfléchi à la coparentalité amicale de ses trois enfants avec leurs trois pères différents.

L’actrice de 43 ans, qui partage son fils Ryder, 18 ans, avec son ex-mari Chris Robinson, son fils Bingham, 11 ans, avec son ex-fiancé Matt Bellamy, et sa fille Rani Rose, 4 ans, avec son fiancé Danny Fujikawa, a parlé d’elle famille recomposée dans une interview au Sunday Times.

“Cela n’a peut-être pas l’air traditionnel de l’extérieur, mais à l’intérieur, j’ai l’impression que nous le tuons”, a déclaré la star de “Glass Onion: A Knives Out Mystery”.

Elle a poursuivi: “L’unité que j’ai créée avec trois enfants de trois pères différents est une unité très forte, et c’est la nôtre.”

“Je ne suis pas intéressé à forcer une idée conventionnelle de l’amour ou du mariage. J’aimerais pouvoir grandir intimement avec mon partenaire pendant longtemps, mais je n’ai pas non plus de lunettes roses.”

“Mon objectif dans la vie est que je veux ressentir de l’amour et que je veux donner de l’amour, mais je suis aussi pragmatique, donc, un jour à la fois”, a ajouté Hudson. “Je travaille très dur sur les relations parce que je les aime.”

“Mes parents ont fait un travail incroyable pour continuer cette danse”, a noté le nominé aux Oscars.

Hudson faisait référence à sa mère Goldie Hawn, 77 ans, et à son partenaire de 39 ans, Kurt Russell, 71 ans. Bien qu’Hudson soit la fille biologique de Hawn et du musicien Bill Hudson, 73 ans, l’actrice de “Fool’s Good” a déclaré qu’elle considérait Russell être son père.

Hudson a emménagé avec Robinson, 55 ans, quelques jours seulement après leur rencontre en mai 2000. Le couple s’est marié le soir du Nouvel An de cette année-là et Hudson a donné naissance à Ryder en 2004. Cependant, les deux se sont séparés en novembre 2006 et ont finalisé leur divorce en octobre 2007.

Dans son interview avec le Times, Hudson a partagé ses réflexions sur la façon dont elle a abordé la parentalité différemment depuis qu’elle a accueilli son premier-né avec le fondateur de The Black Crowes à l’âge de 24 ans.

“Je suis définitivement plus présente en tant que mère maintenant que je suis plus âgée”, a déclaré la native de Los Angeles. “Avec Ryder, notre relation est si spéciale parce que j’ai grandi avec lui. La grande période d’apprentissage de ma vie et de devenir une femme s’est produite alors que j’étais mère.”

Elle a poursuivi: “C’était un choix. Nous voulions avoir un bébé et c’était instinctif. J’étais très attachée à lui et vice versa. Je l’ai emmené partout. Je ne l’ai pas quitté avant qu’il ait deux ans. même vraiment l’avoir mis à l’école jusqu’à ses dix ans, alors que je suis beaucoup plus structuré avec mes autres enfants. Quand Ryder a grandi, j’ai [realized] un peu plus de structure pourrait être bon pour l’enfant.”

La fondatrice de Fabletics a partagé que son aînée était “à l’université et très heureuse”, ajoutant : “Chris et moi avons juste besoin de vérifier de temps en temps.”

Hudson et Bellamy, 44 ans, ont commencé à se fréquenter en 2010 après s’être rencontrés au Coachella Music Festival à Indio, en Californie. Les deux ont révélé qu’ils étaient fiancés en avril 2011 et ont accueilli Bingham “Bing” en juillet de la même année.

En décembre 2014, l’actrice et le leader de Muse ont annoncé qu’ils avaient annulé leurs fiançailles. Cependant, ils sont restés en bons termes depuis la fin de leur romance.

“Matt est tellement merveilleux – je n’aurais pas pu rêver d’un meilleur co-parent”, a déclaré Hudson.

“Pour moi, c’est comme si vous aimiez cette personne. Cela ne disparaît pas simplement, mais vous pouvez rétablir un autre type d’amour”, a-t-elle ajouté. “Vous pouvez passer un moment incroyable avec un ex-partenaire parce que vous n’êtes vraiment concentré que sur l’amour de votre enfant.”

Bellamy est maintenant marié au mannequin Elle Evans, qu’il a épousée en 2019. Les deux partagent une fille de 2 ans, Lovella. Hudson a déclaré au Times qu’elle et Evans étaient des amis proches et qu’ils partaient en vacances avec leurs familles.

La star de “Almost Famous” a commencé à sortir avec Fujikawa, 36 ans, un ami de longue date de la famille, en décembre 2016. Hudson a rencontré la musicienne pour la première fois à 23 ans et enceinte de Ryder.

En avril 2018, Hudson a annoncé qu’ils attendaient leur premier enfant ensemble et ils ont accueilli Rani à la fin de l’année. Les deux ont révélé qu’ils s’étaient fiancés en septembre 2021.

Hudson a déclaré au Times que le couple n’était pas pressé d’aller à l’autel. “J’espère qu’on va se marier !” Dit-elle avec un sourire. “Nous ne sommes pas pressés. La dernière chose dont j’ai besoin en ce moment est de planifier un mariage en plus de tout le reste, mais j’en suis ravi.”

“Hier soir, il regardait de vieilles images sur son téléphone de lui et Rani et ça m’a fait fondre le cœur”, a-t-elle ajouté. “C’est un père et un beau-père tellement merveilleux.”