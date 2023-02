Kate Hudson se souvient du rôle de “Moulin Rouge” qu’elle a perdu face à Nicole Kidman : “Ils sont devenus beaucoup plus vieux”

Kate Hudson a parlé de perdre un rôle à cause de Nicole Kidman.

L’actrice de 43 ans a révélé qu’elle avait essayé le rôle principal de Satine dans “Moulin Rouge” de Baz Luhrmann, un rôle qui est finalement allé à Kidman.

“L’une de mes auditions préférées que j’ai jamais faites était avec Baz Luhrmann… il était tellement inspirant et tellement amusant”, a déclaré Hudson lors d’une apparition sur le podcast “You’re Doing Fine…Just Keep Going”.

Hudson a fait une fouille subtile à Kidman, 55 ans, pour avoir été choisi, soulignant leur différence d’âge de 12 ans.

“Même si je n’obtiens pas cette partie, ce que je n’ai pas eu parce qu’ils sont devenus beaucoup plus âgés, mais quelle belle expérience ce fut de faire une séance de travail avec Baz Luhrmann.”

Elle a poursuivi en disant qu’elle “voulait vraiment ce rôle” et qu’elle était “déçue”.

“Il a été écrit à l’époque pour une jeune… fille de 19 ans, je crois. Ensuite, ce qui s’est passé, c’est que j’étais en quelque sorte dans le processus d’audition, puis Nicole a eu une relation avec Baz et voulait le faire”, a-t-elle expliqué. .

La star de “Comment perdre un mec en 10 jours” a admis qu’il y avait eu un “processus d’audition hardcore” pour le film de 2001.

“Et bien sûr, c’était comme, ‘Je suppose que Nicole Kidman le fait'”, a déclaré un Hudson vaincu.

“Bien sûr, j’ai tout à fait compris, parce que c’est Nicole. Ça ne pourrait pas être plus différent… Je voulais vraiment ce rôle”, a-t-elle ajouté.

Hudson a continué à décrire son admiration pour le travail de Luhrmann, disant qu’elle “est juste tombée tellement amoureuse de lui” après son audition “Moulin Rouge”.

“Travailler avec lui… il est tellement merveilleux, et énergiquement, je me suis sentie connectée à la façon dont il fait les choses”, a-t-elle expliqué.

Kidman a remporté sa première nomination aux Oscars pour son rôle dans “Moulin Rouge”, aux Oscars 2002. L’actrice américano-australienne a joué aux côtés d’Ewan McGregor dans le film d’amour.

Hudson a joué dans plusieurs comédies romantiques dans les années 2000, dont “You, Me and Dupree” avec Owen Wilson et “Bride Wars” avec Anne Hathaway.

L’œuvre la plus récente du réalisateur australien Luhrmann est le célèbre biopic “Elvis” avec Austin Butler.

Butler a été nominé pour le meilleur acteur pour son rôle dans le film, qui détaille la vie du roi du rock ‘n’ roll.

Luhrmann et Butler ont tous deux rendu hommage à Lisa Marie Presley, la fille unique d’Elvis, après sa mort à l’âge de 54 ans le 12 janvier.