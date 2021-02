Kate Hudson a abordé la réaction de la communauté autiste à propos de son nouveau film Musique.

Dans le nouveau film, qui a été écrit et réalisé par une superstar de la musique Sia, Danse les mamans alun Maddie Ziegler dépeint le personnage titulaire. La musique est autiste et non verbale, et beaucoup de gens étaient contrariés que Sia ait choisi une actrice neurotypique pour jouer un tel rôle. En novembre, la chanteuse de « Chandelier » a affirmé qu’elle avait tenté d’embaucher une personne autiste pour le rôle, mais que l’actrice trouvait le rôle « désagréable » et « stressant ». Cependant, des acteurs autistes sur Twitter l’ont accusée de ne pas avoir cherché suffisamment avant de lancer Maddie, avec qui Sia a travaillé dans plusieurs de ses clips vidéo.

Parler à l’hôte sur Jimmy Kimmel en direct, Hudson – qui incarne le personnage Zu, la sœur aînée et la tutrice de Music dans le drame musical – a déclaré qu’elle croyait qu’il était utile d’avoir un dialogue autour de la représentation dans les médias.

Le Presque connu l’actrice a expliqué: « Je pense que lorsque les gens verront le film, ils verront la quantité d’amour et de sensibilité qui y a été mise. Mais c’est une conversation importante à avoir, non seulement sur ce film, mais dans son ensemble, sur la représentation. . «