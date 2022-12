Kate Hudson révèle qu’elle enregistre son premier album

Cela fait près de 20 ans que le personnage de Kate Hudson, Andie Anderson, a chanté sa propre interprétation de “You’re So Vain” avec le personnage de Matthew McConaughey dans “How to Lose a Guy in 10 Days”, mais l’actrice a récemment révélé qu’elle prévoyait de sortir quelques musique qui lui est propre.

Hudson était sur “Le spectacle de ce soir avec Jimmy Fallon” où elle a parlé de “Glass Onion: A Knives Out Mystery”, un film dans lequel elle joue avec Daniel Craig et Madison Cline.

Au cours de l’interview, l’actrice a également parlé du projet sur lequel elle travaille depuis un an.

“Je fais un disque depuis environ un an”, a déclaré Hudson dans l’émission. “Chaque fois que vous faites des interviews, les gens vous demandent ‘Avez-vous des regrets ?’ Et je me dis : ‘J’ai la quarantaine, pas encore.'”

L’actrice a poursuivi en expliquant qu’elle écrivait de la musique depuis de nombreuses années.

“J’écris de la musique depuis l’âge de 19 ans et je ne l’ai jamais partagée et j’ai donc pensé que ce serait l’un de mes grands regrets”, a déclaré Hudson. “Je n’ai aucune attente. Je veux juste sortir un disque et donc je le fais et je suis vraiment excité.”

L’actrice “Almost Famous” a partagé que l’album sortirait l’année prochaine.

Ce sera la première fois que Hudson sortira sa propre musique. Jusqu’à présent, la carrière d’Hudson s’est fortement concentrée sur le jeu d’acteur, avec des films comme “Food’s Gold”, “Bride Wars” et “Mother’s Day”.