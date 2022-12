Kate Hudson révèle la tradition de vacances «amusante et idiote» de sa famille

Kate Hudson et Danny Fujikawa partagent un aperçu de leurs traditions de vacances.

Dans une interview avec le magazine People, Hudson a partagé qu’elle et son fiancé jouaient à un jeu pendant la saison de Noël. “[A] La tradition de Fujikawa est de mettre une carte-cadeau dans un gros objet, une énorme boule enveloppée de papier journal et il y a des choses à l’intérieur”, a-t-elle déclaré au point de vente.

“Nous faisons une chanson, nous passons la balle très vite, puis vous devez la déchirer aussi vite que possible jusqu’à ce que la chanson revienne. C’est une tradition vraiment amusante et idiote, et tout le monde crie”, a poursuivi Hudson.

Hudson et Fujikawa partagent leur fille, Rani Rose, 4 ans. Hudson est également maman de Bingham Bellamy, 11 ans, qu’elle partage avec Matt Bellamy. Son fils aîné, Ryder Robinson, 18 ans, qu’elle partage avec Chris Robinson.

KATE HUDSON DIT QUE SES TROIS ENFANTS « JUST GO NUTS » SUR LA TRADITION DE NOËL « VRAIMENT SAUVAGE »

L’actrice “Almost Famous” a révélé que chaque célibataire, le Père Noël, rendait visite à sa maison.

“Le Père Noël viendra toujours chez nous”, a-t-elle déclaré. “Je n’arrive pas à y croire, mais il finit toujours là-bas. C’est fou comment ça se passe.”

Hudson a noté que sa famille laisse toujours du lait et des biscuits pour Kris Kringle, mais parfois ils lui ajoutent quelques friandises non traditionnelles.

KATE HUDSON DIT QUE LES PARENTS CÉLÈBRES GOLDIE HAWN, KURT RUSSELL VOULAIT AVOIR “LA MEILLEURE FAMILLE”

“Nous sortons toujours nos biscuits et notre lait”, a déclaré l’actrice. “Mais le Père Noël arrive parfois tôt et nous laisse des notes et nous demande de laisser certaines choses parce qu’il sait à quel point nous sommes doués pour le changer. Certaines années, le Père Noël voulait du rhum, du coca et de la réglisse. Certaines années, il veut un thé chaud et du pain aux bananes. Cela dépend simplement de l’humeur du Père Noël et de l’heure qu’il est.”

Plus tôt ce mois-ci, Hudson a révélé à E! News que ses enfants deviennent « fous » à cause de la visite du Père Noël chaque année.

“” La nuit avant Noël “- chaque nuit, nous lisons le livre. Et le Père Noël le sait. … Habituellement, quand les enfants vont dormir, le Père Noël se présente, et c’est vraiment fou parce que les enfants ne peuvent pas y croire “, a déclaré Hudson au sortie.

“Et les enfants deviennent fous. Alors, ils s’endorment tout de suite.”

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À NOTRE NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Le mois dernier, l’actrice de “Fool’s Gold” a parlé de la coparentalité à l’amiable de ses trois enfants avec leurs trois pères différents.

“Cela n’a peut-être pas l’air traditionnel de l’extérieur, mais à l’intérieur, j’ai l’impression que nous le tuons”, a déclaré le nominé aux Oscars au Sunday Times.

“L’unité que j’ai créée avec trois enfants de trois pères différents est une unité très forte, et c’est la nôtre.

“Je ne suis pas intéressé à forcer une idée conventionnelle de l’amour ou du mariage. J’aimerais pouvoir grandir intimement avec mon partenaire pendant longtemps, mais je n’ai pas non plus de lunettes roses.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Mon objectif dans la vie est que je veux ressentir de l’amour et que je veux donner de l’amour, mais je suis aussi pragmatique, donc, un jour à la fois”, a ajouté Hudson. “Je travaille très dur sur les relations parce que je les aime. Mes parents ont fait un travail incroyable pour continuer cette danse.”

Hudson faisait référence à sa mère Goldie Hawn, 77 ans, et à son partenaire de 39 ans, Kurt Russell, 71 ans. Bien qu’Hudson soit la fille biologique de Hawn et du musicien Bill Hudson, 73 ans, l’actrice a déclaré qu’elle considérait Russell comme son père. .