Kate Hudson parle des enfants et de ses plans pour en avoir peut-être plus – Hollywood Life

Crédit d’image : Jonny Marlow pour Byrdie

Plus d’enfants pourraient ne pas être hors de la table pour Kate Hudson. “J’ai eu des enfants toute ma vie d’adulte”, a-t-elle dit Byrdie magazine pour son numéro After Dark. « J’ai mon enfant de quatre ans et j’ai un enfant à l’université. Et je ne sais même pas si j’ai encore fini. Vous savez, je n’ai pas encore la réponse. Pour l’instant, cependant, Kate se concentre sur le fait d’être la meilleure mère possible pour les trois enfants qu’elle a. “Vous devez les laisser être ce qu’ils sont censés être”, a-t-elle ajouté.

Kate est maman d’un fils de 18 ans Ryder Robinsonfils de 11 ans Bingham-Bellamy et sa fille de quatre ans Rani Hudson Fujikawa. Elle était mariée au père de Ryder, Christ Robinson, de décembre 2000 jusqu’à leur séparation en août 2006. Kate a demandé le divorce en novembre, et il a été finalisé l’année suivante. Kate s’est ensuite fiancée à Matt Bellamy en avril 2011, accueillant Bingham quelques mois plus tard. Cependant, ils ne sont jamais arrivés dans l’allée et se sont séparés en décembre 2014.

Kate a commencé à sortir ensemble Danny Fujikawa en décembre 2016, bien qu’elle l’ait rencontré pour la première fois des années plus tôt. Ils ont annoncé la grossesse de Kate en avril 2018 et Rani est née en octobre. Kate et Danny se sont fiancés en septembre 2021, mais ont déclaré qu’ils n’étaient pas pressés de se marier. “J’aime cet homme, mais la dernière chose que nous faisons en ce moment pendant les vacances est de planifier autre chose que les vacances”, a déclaré Kate. Divertissement ce soir tout en faisant la promotion Oignon de verre : un mystère à couteaux tirés. “Nous ne sommes pas pressés.”

Pendant ce temps, dans une interview avec Le Sunday Times, Kate a également parlé d’avoir trois enfants avec trois hommes différents. “Cela n’a peut-être pas l’air traditionnel de l’extérieur, mais à l’intérieur, j’ai l’impression que nous le tuons”, a-t-elle expliqué. “L’union que j’ai créée avec trois enfants de trois pères différents est sérieusement une unité forte, et c’est la nôtre.” Elle a ajouté: “Je ne suis pas intéressée à forcer une idée conventionnelle de l’amour ou du mariage. J’aimerais pouvoir grandir intimement avec mon partenaire pendant longtemps, mais je n’ai pas non plus de lunettes roses. Mon but dans la vie est que je veux ressentir de l’amour et je veux donner de l’amour, mais je suis aussi pragmatique.

