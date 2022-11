Kate Hudson parle d’élever 3 enfants avec 3 pères différents – Hollywood Life

Voir la galerie





Kate Hudson n’est pas un adepte de la conformité en matière de parentalité. L’actrice de 43 ans a expliqué en toute franchise à quoi ressemble la vie d’élever trois enfants avec trois hommes différents lors d’une conversation le 27 novembre avec Le Sunday Times et a dit qu’elle pensait qu’ils “le tuaient”. Elle a expliqué: «Cela n’a peut-être pas l’air traditionnel de l’extérieur, mais à l’intérieur, j’ai l’impression que nous le tuons. L’unité que j’ai créée avec trois enfants de trois pères différents est une unité très solide, et c’est la nôtre.

L’actrice lauréate d’un Golden Globe partage des fils Ryder Robinson18 ans et Bingham-Bellamy11 ans et sa fille, Rani Fujikawa, 3 ans, avec deux anciens partenaires et son fiancé. Elle a eu Ryder en 2004 avec son ex-mari, le leader des Black Crowes, Chris Robinson. Bingham est né de Kate et de son ex-fiancé, le chanteur principal de Muse Matt Bellamy en 2011, et Rani a rejoint en 2018 l’actrice et son fiancé, Danny Fujikawa.

“Je ne suis pas intéressée à forcer une idée conventionnelle de l’amour ou du mariage”, a-t-elle poursuivi dans sa conversation ouverte. “J’aimerais pouvoir grandir intimement avec mon partenaire pendant longtemps, mais je n’ai pas non plus de lunettes roses. Mon but dans la vie est que je veux ressentir de l’amour et je veux donner de l’amour, mais je suis aussi pratique, donc, un jour à la fois. Je travaille très dur sur les relations parce que je les aime.

Bien qu’elle n’estime pas nécessaire d’avoir une relation ou une famille traditionnelle, la Musique star a continué à louer sa mère, Goldie Hawn77 ans, et son compagnon depuis plus de 30 ans, Kurt Russel71. “Mes parents ont fait un travail incroyable pour continuer cette danse”, a-t-elle déclaré.

Kate n’a pas de relation avec son père biologique, Bill Hudson, et a considéré Kurt comme un père toute sa vie. “[Bill Hudson] ne me connaît pas d’un trou dans le mur. Mais je m’en fiche. j’ai un papa [Russell],” elle a dit Salon de la vanité dans une interview de 2000 (via HuffPost). “En fin de compte, vous appelez vos enfants pour leur putain d’anniversaire. Je suis content d’avoir eu un père qui était là pour mon anniversaire.

Quant aux pères de ses deux premiers enfants, le Quelque chose emprunté l’actrice a déclaré qu’elle entretenait de solides relations avec eux. “Ryder est à l’université et très heureux. Chris et moi avons juste besoin de vérifier de temps en temps », a-t-elle noté. “Matt est tellement merveilleux – je n’aurais pas pu rêver d’un meilleur co-parent. Pour moi, c’est comme si tu aimais cette personne. Cela ne disparaît pas simplement, mais vous pouvez rétablir un autre type d’amour. Vous pouvez passer un moment incroyable avec un ex-partenaire parce que vous n’êtes vraiment concentré que sur l’amour de votre enfant.