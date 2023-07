Kate Hudson et ses trois enfants passent leurs vacances ensemble en Italie : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Rien ne dit l’été comme des vacances en Italie ! Kate Hudson, 44 ans, a profité d’un moment de détente en Sicile et a amené ses trois enfants avec elle. Elle est allée sur Instagram le 18 juillet pour partager un carrousel de photos des récents voyages de la famille. « 🇮🇹 #sicily », a-t-elle légendé le message, accompagné d’un emoji soleil et cœur. Dans la première diapositive, ses fils, Ryder Robinson19, et Bingham Hawn12 ans, a dégusté une boisson glacée alors qu’ils faisaient une pause après avoir nagé dans l’océan.

Plus tard, dans la quatrième diapositive de son message, Kate a partagé une photo de ses deux fils avec sa fille, Rani, 5 ans et un ami de la famille. Comme si les choses ne pouvaient pas être plus mignonnes, le Comment perdre un mec en 10 jours star a secoué un collier de plaque signalétique en or sur la troisième diapositive avec les noms des trois de ses enfants dessus! La fière mère de trois enfants a siroté une boisson glacée alors que son amie, Alexandra Trustmanbronzée derrière elle.

Dans la dernière diapositive du message de Kate, ses deux fils ont été photographiés en train de se lier avec son fiancé Danny Fujikawa, 37. La musicienne et ses deux enfants se tenaient au sommet d’une falaise près de l’océan et semblaient se préparer à sauter pour nager. Kate et Danny sont fiancés depuis septembre 2021, et ils ont accueilli sa fille unique en 2018. Elle partage notamment son fils aîné, Ryder, avec son ex-mari, Chris Robinsonet Bingham avec son ex-fiancé Matt Bellamy.

Peu de temps après avoir partagé les photos avec ses 17,3 millions de followers, beaucoup d’entre eux ont répondu aux commentaires pour réagir en voyant sa famille en vacances. « Bing est votre jumeau », a plaisanté un admirateur, tandis qu’un autre a ajouté: « Pourquoi Rani est-il le plus mignon des enfants. » Pendant ce temps, un autre fan n’a pas pu s’empêcher d’admirer le look sans maquillage de Kate. « Pas de maquillage et si belle », ont-ils jailli. Dans un commentaire séparé, un fan a dit à Kate qu’ils l’avaient rencontrée pendant son voyage, mais qu’ils ne voulaient pas la déranger. Le gagnant du Golden Globe s’est assuré de répondre au fan et a répondu avec une série d’émojis cardiaques.

La maman A-lister a parlé publiquement de ses enfants à plusieurs reprises et a même commenté ce que c’est que d’élever trois enfants de trois pères différents. « Cela n’a peut-être pas l’air traditionnel de l’extérieur, mais à l’intérieur, j’ai l’impression que nous le tuons », a-t-elle déclaré. Le Sunday Times en novembre 2022. « L’unité que j’ai créée avec trois enfants de trois pères différents est une unité très forte, et c’est la nôtre. » Kate n’a été mariée qu’une seule fois, avec Chris, de 2000 à 2007. On ne sait pas quand Danny et Kate envisagent de passer de fiancés à mariés.

