La « Musique » de Sia a touché toutes les mauvaises notes.

Le drame apparemment bien intentionné mais profondément erroné du chanteur a déclenché des réactions négatives plus tôt cette année pour sa représentation de l’autisme et le casting de l’actrice neurotypique Maddie Ziegler comme une fille non verbale sur le spectre.

Maintenant, le film musical mène les «gagnants» des Razzie Awards de cette année, qui récompensent chaque année le pire d’Hollywood. « Musique » a ramassé trois « déshonorants », dont le pire réalisateur (Sia), l’actrice (Kate Hudson) et l’actrice de soutien (Ziegler).

Le film nominé aux Golden Globe porte un atroce 8% des critiques sur le site agrégé de critiques Rotten Tomatoes. Bien qu’il ait également été nominé pour la pire image des Razzies, ce prix a finalement été décerné à « Absolute Proof », le film du PDG de MyPillow, Mike Lindell, affirmant qu’une cyberattaque chinoise « a renversé » l’élection de 2020 de Donald Trump au président Joe Biden.

Lindell a également remporté le pire acteur, tandis que l’ancien avocat de Trump, Rudy Giuliani, a remporté le pire acteur de soutien pour son camée compromettante dans « Borat Subsequent Moviefilm ».

Fidèle à la tradition, les 41e gagnants annuels du Razzie ont été annoncés la veille des Oscars. Contrairement aux Oscars de dimanche, qui seront largement diffusés depuis la gare Union de Los Angeles, les Razzies ont une fois de plus renoncé à leur cérémonie habituelle en personne cette année, après avoir été contraints d’annuler l’événement de l’année dernière en raison du COVID-19.

Halle Berry et Sandra Bullock, anciennes lauréates des Oscars, ont accepté leurs trophées Razzie en personne, respectivement pour « Catwoman » et « All About Steve ».

L’année dernière, les « Cats » glorieusement horribles de Tom Hooper ont balayé les Razzies avec six déshonneurs, dont la pire image, l’acteur de soutien (James Corden) et l’actrice de soutien (Rebel Wilson). La comédie musicale CGI, critiquée mais cultivée, est une adaptation cinématographique du spectacle classique de Broadway d’Andrew Lloyd Webber.

Les Razzies, également connus sous le nom de Golden Raspberry Awards, sont des récompenses satiriques votées par 1090 membres américains et étrangers.

La liste complète des déshonorants de cette année:

Pire image: « Preuve absolue »

Pire acteur: Mike Lindell comme lui-même, « Absolute Proof »

Pire actrice: Kate Hudson, « Musique »

Pire acteur de soutien: Rudy Giuliani comme lui-même, « Borat Subsequent Moviefilm »

Pire actrice de soutien: Maddie Ziegler, « Musique »

Pire combo d’écran: Rudy Giuliani et sa fermeture éclair de pantalon, « Borat Subsequent Moviefilm »

Pire réalisateur: Sia, « Musique »

Pire remake, arnaque ou suite: «Dolittle»

Pire scénario: « 365 jours »