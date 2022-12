Kate Hudson escortée par son fils Ryder aux UNCA Awards : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : Méga

Kate Hudson a eu le meilleur rendez-vous sur son bras aux UNCA Awards 2022! Elle était accompagnée de son fils de 18 ans Ryder Robinson lors de l’événement très médiatisé de l’Association des correspondants des Nations Unies, qui s’est tenu le vendredi 9 décembre au Cipriani à New York. En photos, Ryder, que Kate partage avec son ex Chris Robinsonoffrit son bras au Guerres de mariée star, 43 ans. Il avait l’air pimpant dans un costume noir entièrement boutonné avec une chemise à col blanc. Kate avait l’air radieuse dans une robe blanche longue au sol avec un décolleté plongeant et une découpe de nombril peekaboo. Elle a accessoirisé des détails dorés sur la robe elle-même, ainsi que des boucles d’oreilles, des talons et une pochette en or assortis. Kate a bercé un maquillage parfaitement glamour dans des tons bruns et a porté ses fameuses mèches blondes écartées de son visage. Elle a reçu le prix de la citoyenne mondiale de l’année lors de la cérémonie.

L’actrice gagnante du Golden Globe, qui est aussi maman de Bingham-Bellamy11 ans, avec ex Matt Bellamy et fille Rani Fujikawa3 ans, avec fiancé Danny Fujikawa, aime être une maman – mais elle a été publiquement franche sur ses défis.

“Je fais des erreurs tout le temps”, a-t-elle déclaré Santé des femmes pour une entrevue en novembre 2019. “J’ai trop crié sur mes enfants, et j’ai aussi juré devant eux, et je ne me suis pas présenté pour des choses parce que j’étais hors de la ville. Mais en même temps, j’ai des jours où je me dis : “Je suis une putain de super-maman”. Je cuisine, je nettoie, je fais mes devoirs, je change des couches, je m’entraîne. Ce que j’ai appris et ce que j’apprends, c’est que je fais de mon mieux.

L’actrice, qui est la fille de légendes hollywoodiennes Goldie Hawn77 ans, et son compagnon depuis plus de 30 ans, Kurt Russel71 ans, (son père naturel est l’ex de Goldie Bill Hudson) a déclaré au point de vente qu’elle s’en sortait en s’enfuyant avec sa famille. “J’ai tellement d’enfants”, a-t-elle déclaré. «Je vérifie. je pars avec [them], généralement dans notre ranch du Colorado. Je m’assieds et regarde les montagnes. Mon médecin dit que je devrais partir seul, mais je le ferai quand mes enfants seront un peu plus grands.

