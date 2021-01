Kate Hudson veut renouer avec les enfants de son père biologique et a récemment dit à son frère Oliver Hudson à propos de ses souhaits lors de l’épisode du 8 janvier de leur podcast Revelry fraternelle.

«Nous avons tellement parlé de relations fraternelles et de relations désemparées ou de bonnes relations et nous sommes assis ici comme si nous avions la meilleure famille, comme si nous étions si formidables. Et pourtant, nous ne reconnaissons jamais le fait que nous avoir quatre autres frères et sœurs, « le Presque connu star a expliqué à son frère aîné. «Alors j’ai pensé aux Hudson. Je pense qu’il est important que nous contactions tous nos frères et sœurs et que nous nous connections peut-être un peu avec eux.

Kate et Oliver sont les enfants de Goldie Hawn et son ex-mari, chanteur et acteur Bill Hudson. Les frères et sœurs ont été élevés par Goldie et son partenaire de longue date Kurt Russell. Goldie et Kurt sont également parents de Ingrid va vers l’ouest étoile Wyatt Russell et Russell est papa de Boston Russell avec ex Saison Hubley.

Après sa séparation de Goldie, Bill est devenu père Zachary et Emily Hudson avec Laverne et Shirley actrice Cindy Williams. Il a également eu une fille avec une petite amie de longue date Lalania Hudson. On ne sait pas qui est le quatrième enfant auquel Kate fait référence dans le podcast.

Alors que Kate et Oliver sont proches du côté Russell de la famille, ils ont eu une relation beaucoup plus litigieuse avec leur père biologique.