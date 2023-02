Kate Hudson dit que son ex-mari Chris Robinson lui a appris ce que c’était que d’être “aimée inconditionnellement”

Kate Hudson a parlé de tomber amoureuse de son premier mari Chris Robinson alors qu’elle se souvenait de leur romance éclair.

L’actrice de 43 ans a emménagé avec le leader de Black Crowes, aujourd’hui âgé de 56 ans, quelques jours seulement après leur rencontre en mai 2000. Le couple s’est marié le soir du Nouvel An de cette année-là.

Lors d’une apparition sur “The World’s First Podcast”, la star de “Fool’s Gold”, qui a épousé Robinson à l’âge de 21 ans, a expliqué pourquoi elle avait décidé de se marier à un si jeune âge.

“Je saute juste dans le fin fond de tout ce que je fais”, a déclaré Hudson aux hôtes Erin et Sarah Foster.

“Les gens pensaient que c’était impulsif, mais je me disais : ‘Tu sais quoi ? Je vais juste plonger là-dedans. Je ne vais pas le deviner.’

“Je suis amoureuse de lui. Je ne vais pas faire comme, ‘Oh, on devrait attendre.’ Je suis follement amoureuse et je veux l’épouser, alors je n’y ai pas réfléchi à deux fois. Je suis toujours comme ça, sauf avec un peu plus de sagesse à mon actif.

La nominée aux Oscars s’est souvenue avoir rencontré Robinson à l’âge de 20 ans alors qu’elle était en vacances à New York. Hudson a déclaré qu’à son retour de voyage quelques jours plus tard, elle avait déclaré qu’elle allait épouser le rockeur.

Les deux, qui partagent le fils de 19 ans, Ryder, ont mis fin à leur mariage de sept ans en octobre 2007.

Bien que le couple se soit finalement séparé, Hudson a rappelé qu’ils “s’adoraient” l’un l’autre.

“Nous étions tellement amoureux”, a déclaré le natif de Californie. “Il était aussi si important pour m’apprendre ce que c’était que d’être aimé inconditionnellement.

“Et Chris m’a complètement ouvert cette vanne”, a ajouté Hudson. “Peu importe à quel point la relation s’est compliquée à un moment donné, le moment le plus important pour moi a été de le rencontrer et de lui permettre de comprendre ce que cela ressemblait.”

Hudson a commencé à sortir avec le chanteur de Muse Matt Bellamy en 2010 après leur rencontre au Coachella Music Festival à Indio, en Californie. Les deux ont révélé qu’ils étaient fiancés en avril 2011 et ont accueilli l’enfant Bingham “Bing” en juillet de la même année.

En décembre 2014, l’actrice et le musicien ont annoncé qu’ils avaient annulé leurs fiançailles. Cependant, ils sont restés en bons termes depuis la fin de leur romance.

Le Star “presque célèbre” a commencé à sortir avec le musicien Danny Fujikawa, 36 ans, un ami de longue date de la famille, en décembre 2016. Hudson a rencontré le musicien pour la première fois à l’âge de 23 ans et enceinte de Ryder.

Au cours de son entretien avec Sarah et Erin, Hudson s’est souvenue d’avoir fait une randonnée avec Fujikawa et d’avoir ensuite réalisé qu’il s’agissait d’un rendez-vous.

“Il y avait quelque chose chez Danny qui venait d’un endroit si honnête que je pouvais dire qu’il voulait juste que je le voie”, a-t-elle déclaré.

“Et donc il était nerveux, et je me suis dit:” OK, c’est un rendez-vous. Et je n’avais qu’à m’y mettre, et puis, à la fin de la randonnée, je me suis dit: “Il est tellement génial.”

“Il était tellement gentil, aimant et pur, et dans mon esprit, je me disais : ‘Je pense que je suis prêt pour un gars qui, genre, est ce genre, qui m’aime vraiment vraiment, genre, je pense que ça ça pourrait être bien.'”

En avril 2018, Hudson a annoncé qu’ils attendaient leur premier enfant ensemble et ils ont accueilli leur fille Rani à la fin de cette année. Les deux ont révélé qu’ils étaient fiancés en septembre 2021.

En novembre, Hudson a réfléchi à la coparentalité amicale de ses trois enfants avec leurs trois pères différents.

“Cela n’a peut-être pas l’air traditionnel de l’extérieur, mais à l’intérieur, j’ai l’impression que nous le tuons”, a déclaré la star de “Glass Onion: A Knives Out Mystery”.

“L’unité que j’ai créée avec trois enfants de trois pères différents est une unité très forte, et c’est la nôtre.”