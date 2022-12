Kate Hudson dit que ses trois enfants « deviennent juste fous » à propos de la tradition de Noël « vraiment folle »

Kate Hudson révèle certaines des traditions de vacances préférées qu’elle partage avec ses trois enfants.

L’actrice de 43 ans, qui est la mère d’un fils Ryder, 18 ans, avec son ex-mari Chris Robinson ; fils Bingham, 11 ans, avec son ex-fiancé Matt Bellamy; et sa fille Rani Rose, 4 ans, avec son fiancé Danny Fujikawa, ont déclaré que sa famille avait “tellement” de traditions de Noël.

“” La nuit avant Noël “- chaque nuit, nous lisons le livre. Et le Père Noël le sait. … Habituellement, quand les enfants vont dormir, le Père Noël se présente, et c’est vraiment fou parce que les enfants ne peuvent pas y croire “, a déclaré Hudson à E ! Nouvelles.

“Et les enfants deviennent fous. Alors, ils s’endorment tout de suite. Et le Père Noël laisse généralement des indices sur ce qu’il aime boire et manger la nuit.

“Et certaines années, c’est des biscuits et du lait”, a déclaré la star de “Glass Onion: A Knives Out Mystery”. “Certaines années, c’est comme du rhum, du coca et de la réglisse. Certaines années, il ressemble plus à un sale martini parce qu’il a besoin d’une pause.”

Le mois dernier, l’actrice de “Fool’s Gold” a parlé de la coparentalité à l’amiable de ses trois enfants avec leurs trois pères différents.

“Cela n’a peut-être pas l’air traditionnel de l’extérieur, mais à l’intérieur, j’ai l’impression qu’on le tue”, a déclaré le nominé aux Oscars au Sunday Times.

“L’unité que j’ai créée avec trois enfants de trois pères différents est une unité très forte, et c’est la nôtre.

“Je ne suis pas intéressé à forcer une idée conventionnelle de l’amour ou du mariage. J’aimerais pouvoir grandir intimement avec mon partenaire pendant longtemps, mais je n’ai pas non plus de lunettes roses.

“Mon objectif dans la vie est que je veux ressentir de l’amour et que je veux donner de l’amour, mais je suis aussi pragmatique, donc, un jour à la fois”, a ajouté Hudson. “Je travaille très dur sur les relations parce que je les aime. Mes parents ont fait un travail incroyable pour continuer cette danse.”

Hudson faisait référence à sa mère Goldie Hawn 77 ans, et son partenaire de 39 ans, Kurt Russell, 71 ans. Bien que Hudson soit la fille biologique de Hawn et du musicien Bill Hudson, 73 ans, l’actrice a déclaré qu’elle considérait Russell comme son père.

En mai 2000, Kate a rencontré Robinson, et quelques jours plus tard, le couple a emménagé ensemble. Le couple s’est marié le soir du Nouvel An de cette année-là et Hudson a donné naissance à Ryder en 2004. Les deux se sont séparés en novembre 2006 et ont finalisé leur divorce en octobre 2007.

Hudson a déclaré que son aîné était “à l’université et très heureux”, ajoutant : “Chris et moi avons juste besoin de vérifier de temps en temps.”

Le fondateur de Fabletics et Bellamy, 44 ans, ont commencé à se fréquenter en 2010 après s’être rencontrés au Coachella Music Festival à Indio, en Californie. Les deux ont révélé qu’ils étaient fiancés en avril 2011 et ont accueilli Bingham “Bing” en juillet de la même année.

En décembre 2014, l’actrice et le leader de Muse ont annoncé qu’ils avaient annulé leurs fiançailles. Cependant, ils sont restés en bons termes depuis la fin de leur romance, Hudson ayant déclaré au Times qu’elle “ne pouvait pas demander un meilleur co-parent”.

La Star “presque célèbre” a commencé à sortir avec Fujikawa, 36 ans, un ami de longue date de la famille, en décembre 2016. Hudson a rencontré la musicienne pour la première fois à l’âge de 23 ans et enceinte de Ryder.

En avril 2018, Hudson a annoncé qu’ils attendaient leur premier enfant ensemble et ils ont accueilli Rani à la fin de l’année. Les deux ont révélé qu’ils étaient fiancés en septembre 2021.

Hudson a déclaré au Times que le couple n’était pas pressé de marcher dans l’allée.

“J’espère que nous nous marierons”, a-t-elle dit avec un sourire. “Nous ne sommes pas pressés. La dernière chose dont j’ai besoin en ce moment est de planifier un mariage en plus de tout le reste, mais je suis excité à ce sujet.

“Hier soir, il regardait de vieilles images sur son téléphone de lui et Rani, et ça m’a fait fondre le cœur. C’est un père et un beau-père tellement merveilleux.”