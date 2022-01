Kate Hudson dit que les parents célèbres Goldie Hawn et Kurt Russell voulaient avoir «la meilleure famille»

Kate Hudson parle de sa célèbre famille.

L’actrice de 42 ans est la fille de Goldie Hawn, qui est en couple avec Kurt Russell depuis que ses enfants sont jeunes. Hudson est séparée de son père, le chanteur Bill Hudson.

Hudson et son frère, Oliver Hudson, sont apparus dans « The Late Show with Stephen Colbert » jeudi soir et ont jailli sur Hawn, 76 ans, et Russell, 70 ans, les qualifiant de « parents incroyables ».

« Écoutez, l’impression est, bien sûr, que nous venons de parents célèbres – ce n’est pas une impression, c’est un fait », a déclaré Oliver, 45 ans. « Mais entre les quatre murs, c’était une famille très normale. Parce qu’ils venaient d’où ils venaient – ce qui n’était rien – ils l’ont compris et ont voulu inculquer ces valeurs. »

Kate a fait écho: « Ils partageaient cette valeur. Ils avaient tous les deux des enfants d’autres [relationships] et nous sommes devenus ce creuset d’une famille. »

Kate a déclaré que sa mère et Russell étaient conscients qu’ils partageaient la valeur de donner la priorité à la famille.

« En plus d’équilibrer évidemment leur propre carrière, c’est devenu leur objectif de vie : nous aurons la meilleure famille », a-t-elle poursuivi.

Hudson a dit que son frère aîné « s’en est tiré avec » tout, ce qui était un « privilège » qu’elle n’a jamais obtenu.

« Oliver était l’enfant chéri. Oliver s’en sort avec tout », a déclaré le nominé aux Oscars, ajoutant plus tard qu’il était « définitivement le favori, haut la main ».

« Maman dira : ‘Comment peux-tu dire ça ?’ et je dirai : « Parce que toutes les actions sont dirigées vers lui » », a-t-elle dit en riant, plaisantant en disant qu’elle ne savait pas comment il avait conservé sa position de favori pendant si longtemps.

