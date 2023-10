Kate Hudson célèbre le cinquième anniversaire de sa fille Rani : vidéo – Hollywood Life

Crédit d’image : Anthony Harvey/Shutterstock

Kate Hudson44 ans, a débuté la semaine en célébrant sa fille, Rani, qui a eu cinq ans le 2 octobre. La gagnante du Golden Globe s’est rendue sur Instagram ce jour-là pour partager une vidéo de retour de son enfant de cinq ans. « 5 ans aujourd’hui. La naissance de Rani était une pure magie et la magie est ce qui continue. Joyeux anniversaire à Rani Rose ! Kate a sous-titré le clip, avec un emoji cœur et ballon.

La fière maman de trois enfants a ajouté Johnny CashLa version de « You Are My Sunshine » sur la vidéo et a chanté avec sa fille pendant ses plus jeunes années. Peu après le Comment perdre un homme en 10 jours La star a partagé la publication avec ses près de 18 millions de followers, beaucoup d’entre eux ont profité des commentaires pour réagir et souhaiter bonne chance à Rani pour sa journée spéciale. « Joyeux 5ème anniversaire à ta fille, quelle bénédiction ! » » s’est exclamé un admirateur, tandis qu’un autre fan a ajouté : « Joyeux anniversaire, belle Rani Rose. Amie actrice Reese Witherspoon47 ans, a également « aimé » le message.

Outre le contenu de l’anniversaire, Kate est récemment allée sur Instagram le mois dernier pour partager quelques photos de campagne qu’elle a prises pour Tiffany & co. le 18 septembre. Pour le post spécial, Kate a posé avec son fiancé, Danny Fujikawa, 37 ans, et leur fille. « Aimé et ‘verrouillé’ ! Ouvrir la boîte bleue est bien plus amusant dans la vraie vie que dans les films… (hmmmm à quoi puis-je faire référence ?) @tiffanyandco #lockwithlove #tiffanyandco #tiffanypartner », a-t-elle légendé les photos avec sa famille portant des bracelets Tiffany & Co. assortis.

L’homme de 44 ans et Danny sont fiancés depuis 2021, notamment trois ans après la naissance de Rani. Ces derniers mois, Kate a évoqué la planification de son mariage avec la femme de 37 ans lors d’une interview sur le Table pour deux podcast. « En ce moment, planifier un mariage semble insensé, mais je suis excitée à l’idée de planifier un mariage et je fais des allers-retours entre un petit mariage et un grand mariage », a-t-elle déclaré en février. « Alors il y a une partie de moi qui veut la grande fête, tu sais ? Il y a deux côtés chez moi : la grande fête ou la petite fête intime [wedding]. Je pense que quelque part là-dedans, je vais trouver les deux.

Avant sa relation avec Danny, Kate était mariée à Les corbeaux noirs fondateur Chris Robinson, 56 ans, de 2000 jusqu’à leur divorce en 2007. L’homme aujourd’hui âgé de 56 ans et son ex-femme ont eu un fils, Ryder Robinson19 ans. Plus tard, la belle blonde a accueilli son deuxième fils, Bingham Bellamy12 ans, avec son ex-fiancé, Matt Bellamy45 ans. En novembre dernier, Kate a parlé d’avoir trois enfants avec trois hommes différents lors d’un entretien avec Le temps du dimanche. « Cela n’a peut-être pas l’air traditionnel de l’extérieur, mais à l’intérieur, j’ai l’impression que nous le tuons », a-t-elle expliqué. « L’unité que j’ai créée avec trois enfants de trois pères différents est une unité très solide, et c’est la nôtre. »