Kate Hudson a fait tourner les têtes lors du spectacle de célébration du Love-In Gala de Goldie

Kate Hudson s’est produite vendredi au gala Love-In du 20e anniversaire de la Fondation Goldie Hawn et de MindUP à Beverly Hills.

L’actrice et chanteuse américaine de 45 ans avait l’air d’une pro en montant sur scène avec confiance lors de l’événement organisé par sa célèbre mère.

Après un changement rapide de tenue pour le spectacle, elle a attiré l’attention dans une robe noire à franges longue au sol avec une fente jusqu’aux cuisses et un décolleté haut.





Selon Courrier quotidienla beauté blonde a associé son ensemble à des talons argentés et noirs étincelants pour ajouter des centimètres à sa taille.

De plus, elle portait ses longues tresses en vagues lâches et accessoirisée de boucles d’oreilles en argent et d’une gamme de grosses bagues.

De plus, l’événement a vu Goldie célébrer les 20 ans du programme de santé mentale MindUP de sa fondation lors des festivités qui ont eu lieu à Ron Burkle’s Greenacres.

Avant de monter sur scène, Kate a épaté dans une robe moulante de style dos-nu faite d’un matériau doré scintillant qui tombait jusqu’à ses chevilles.

Selon le point de vente, elle a enfilé une paire d’escarpins nus à bout ouvert et a laissé ses mèches blondes couler sur ses épaules en vagues élégantes.

De plus, le maquillage de la chanteuse comprenait une couche de mascara sur ses cils et une légère ombre autour de ses yeux tandis que la star ajoutait un blush rose sur ses pommettes pour un éclat radieux et une teinte rose satinée était portée sur ses lèvres pour une finition. touche.

Il convient de mentionner que Kate a pris diverses poses en arrivant sur les lieux alors qu’elle soutenait la célébration du 20e anniversaire de sa mère pour son programme de santé mentale, selon la publication.