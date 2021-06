Kate « hors liste d’invités » pour le dévoilement de la statue de la princesse Diana et ne pourra pas maintenir la paix entre William et Harry

KATE Middleton pourrait ne pas figurer sur la liste des invités lorsqu’une statue de la princesse Diana sera dévoilée la semaine prochaine – ce qui signifie que William et Harry pourraient se rencontrer sans le » pacificateur « .

La duchesse de Cambridge pourrait rester à la maison pour la cérémonie après que les responsables du palais ont déclaré que les princes ne seraient désormais rejoints que par la famille proche de Diana.

Les invitations avaient déjà été considérablement réduites ces derniers jours par rapport aux plus de 100 invités initialement prévus, en raison des règles de Covid.

Harry est rentré au Royaume-Uni pour l’événement, qui aura lieu dans le Sunken Garden du palais de Kensington le 1er juillet – la date du 60e anniversaire de Diana.

Mais il est apparu que sa belle-sœur pourrait ne pas le saluer en raison des changements de liste d’invités, rapporte le Daily Mail.

Ce sera la première fois que William et Harry se rencontreront face à face depuis leurs retrouvailles aux funérailles du prince Philip en avril.

Après le service, les frères ont été vus en train de discuter avec Kate alors qu’ils se dirigeaient vers le château de Windsor.

William a précédemment qualifié sa femme de « pacificateur » – et on l’a vue prendre du recul pour permettre à lui et Harry de parler en privé.

Et alors que des millions de personnes espéraient que les pourparlers signalaient une réconciliation, un auteur royal a maintenant affirmé que le couple avait ramé à la seconde où ils étaient hors de vue de la presse.

Robert Lacey – l’auteur du livre explosif Battle of Brothers, qui se penche sur la querelle entre les deux hommes – affirme qu’un ami lui a dit: « Ils étaient là, à la gorge l’un de l’autre aussi férocement que jamais.

« La rage et la colère entre ces deux-là sont devenues incroyablement profondes. Trop de choses dures et blessantes ont été dites. »

Maintenant, il est affirmé que l’événement de jeudi pourrait servir à approfondir les différences entre les hommes – après que les plans du palais de Kensington d’inviter une série d’organisations médiatiques britanniques auraient été annulés par Harry.

Cela risque de porter un coup dur aux deux frères – car Kate est connue comme un « artisan de la paix » dans la famille Crédit : Getty Images – Getty

Avant les tensions entre les ménages Sussex et Cambridge, Harry et Kate étaient connus pour s’aimer profondément Crédit : Getty – Contributeur

L’équipe du duc aurait « démarré » – et une source a déclaré qu’il avait insisté sur le fait qu’il ne participerait que s’il n’y avait qu’un seul journaliste d’agence, un photographe et un caméraman présents.

Cela aurait été accepté par le Palais.

Harry est maintenant de retour au Royaume-Uni et a commencé cinq jours d’auto-isolement à Frogmore Cottage à Windsor.

Meghan est restée au domicile du couple à Los Angeles après avoir accueilli leur petite fille Lilibet Diana plus tôt ce mois-ci.

L’absence potentielle de Kate pourrait bien être un coup dur pour les deux frères.

Harry est connu pour avoir profondément aimé sa belle-sœur avant que les tensions entre les ménages Sussex et Cambridge ne prennent le dessus.

La biographe royale Ingrid Seward a révélé que le duc pensait que Kate était la « grande sœur qu’il n’avait jamais eue ».

La dernière fois qu’Harry a vu son frère aîné, c’était aux funérailles de leur grand-père, quand Kate était présente Crédit : pixel8000

La duchesse a été vue s’écarter pour laisser son mari et son beau-frère parler Crédit : Getty Images – Getty

Si Kate est absente, les frères seront présents aux côtés d’une poignée d’invités Crédit : Reuters

Kate, pour sa part, a entretenu une grande amitié avec son beau-frère qui s’est approfondie lorsqu’elle a eu des enfants avec William.

Harry était un invité fréquent chez le couple et très aimé de sa nièce et de ses neveux.

Les divisions apparentes entre William, Kate et Harry ont commencé lorsque Wills aurait mis en garde son jeune frère contre le fait d’aller trop vite avec Meghan Markle.

Selon la biographie Finding Freedom, William a déclaré : « Ne vous sentez pas obligé de vous précipiter.

« Prenez autant de temps que nécessaire pour apprendre à connaître cette fille. »

Les auteurs du livre, Omid Scobie et Carolyn Durand, ont déclaré que l’expression « cette fille » avait immédiatement irrité Harry, qui était « énervé » que son frère « demande une telle chose ».

Et la situation aurait considérablement empiré lorsque Jason Knauf, qui travaillait dans les communications pour les Cambridges et les Sussex, a soumis un e-mail officiel en octobre 2018 alléguant que Meghan Markle avait intimidé le personnel.

Meghan nie farouchement les allégations – et un porte-parole pour elle et Harry a déclaré qu’elle avait été victime d’une campagne de diffamation calculée.

Cependant, William aurait été furieux contre les allégations – et aurait qualifié Meghan de « cette foutue femme » lors de conversations avec des amis.

Il est également affirmé que même les amis de Harry admettent que la duchesse « peut être un cauchemar à 500% ».