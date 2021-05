Kate Hollern démissionne de la magistrature travailliste pour intimidation devant le tribunal

Un ministre fantôme a démissionné de la magistrature travailliste après avoir été accusé d’avoir tenté d’intimider un collègue cherchant à aider un parlementaire qui avait soulevé des allégations de harcèlement sexuel contre un ancien député.

Le parti a confirmé que Kate Hollern avait quitté son poste de ministre fantôme du gouvernement local après que des plaintes aient été déposées lors d’un tribunal du travail en cours contre Mike Hill, qui jusqu’à récemment représentait Hartlepool à Westminster, mais a refusé de commenter davantage.

La travailleuse parlementaire a accusé M. Hill d’avoir mené une campagne de harcèlement sexuel et d’intimidation contre elle sur une période de 16 mois. L’ancien député, qui a été suspendu du whip travailliste en 2019, a nié les allégations.

Andrew Bridgen, le député conservateur du nord-ouest du Leicestershire, a déclaré mercredi au tribunal du travail du centre de Londres que le leader travailliste avait fait des remarques «malveillantes» destinées à «lui faire peur» de ne pas aider la femme.

M. Bridgen a déclaré au tribunal que la femme – connue uniquement sous le nom de Mme A – lui avait confié qu’elle aurait été «harcelée et agressée sexuellement».

Dans une déclaration écrite, il a déclaré avoir été approché par Mme Hollern sur la terrasse de la Chambre des communes, qui lui a demandé un mot privé loin des autres députés.

Il a écrit que Mme Hollern lui avait dit: «Tout le monde dit au Parti travailliste que vous avez une liaison avec (Mme A) et si j’étais vous, je me tiendrais loin d’elle, parce que vous avez une femme et un bébé et vous ne le feriez pas. veulent les perdre si cela est dans les journaux.

Il a dit qu’il a répondu que « c’est de la bêtise » et il a dit qu’il considérait les remarques comme « malveillantes et conçues pour m’effrayer de ne pas offrir d’aide ou de soutien à Mme A ».

S’adressant au Guardian, Mme Hollern a déclaré: «Je suis absolument convaincue que toute plainte de harcèlement sexuel doit être traitée très sérieusement. Je n’ai jamais eu l’intention de saper le soutien que recevait le plaignant, ce dont je n’étais pas au courant à l’époque. Si c’est ce que M. Bridgen a été amené à croire, je m’excuse de mon erreur de jugement lors de la conversion. «

M. Hill nie les allégations portées contre lui et le tribunal, qui durera une semaine et demie, se poursuit. Le parti travailliste a également refusé de commenter la démission de Mme Hollern lorsqu’il a été approché par The Independent.

La semaine dernière, le parti a perdu l’élection partielle de Hartlepool, déclenchée après la démission de M. Hill de la Chambre des communes plus tôt cette année, au profit des conservateurs de Boris Johnson au milieu de mauvais résultats pour les travaillistes aux élections locales. Le parti occupait le siège depuis les années 1960.

Rapports supplémentaires de l’Association de la presse