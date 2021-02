KATE Gosselin a vendu son manoir pour plus d’un million de dollars après que son ex-mari, Jon, ait affirmé que leurs enfants étaient «très en colère» à propos du déménagement.

Le soleil peut révéler en exclusivité Kate, 45 ans, a officiellement vendu sa maison pour 1 085 000 $ le 26 janvier après l’avoir mise sur le marché pour 1 299 900 $ en octobre.

Kate a acheté la maison de six chambres et sept salles de bains pour 1120 000 $ en 2008.

Le manoir se trouve sur 23 acres de terrain.

La cuisine comprend des armoires blanc cassé, un grand îlot de cuisine, des appareils électroménagers en acier inoxydable dont trois fours, deux lave-vaisselle et plus encore.

La salle à manger dispose d’un foyer au gaz en brique.

La maison possède des planchers de bois franc en chêne et en merisier.

Le niveau inférieur a une salle de jeux et familiale qui s’ouvre sur le patio.

La terrasse dispose d’une cuisine extérieure avec un foyer qui surplombe la piscine d’eau salée et un toboggan aquatique sinueux.

L’extérieur comprend également des quartiers d’habitation séparés avec une entrée privée sur le garage détaché pour trois voitures et une grange à trois stalles.

Le Sun a rapporté en octobre que la mère de huit enfants a mis sa maison en vente.

À l’époque, une enseigne à vendre était déjà visible à l’extérieur de la propriété, située dans la petite ville de banlieue de Wernersville, un arrondissement du comté de Berks, avec une population d’environ 3000 habitants.

Une source a déclaré au Sun: «Kate a des problèmes d’argent parce qu’elle n’a pas travaillé depuis un moment.

« Elle vit de l’argent qu’elle gagnait dans le passé, mais cela fait des années depuis son dernier emploi. »

L’initié a affirmé que son émission TLC, Kate Plus Eight était son « dernier passage dans l’entreprise » après son annulation.

Elle prévoit maintenant de déraciner sa famille et de quitter l’État, ce qui pourrait causer d’autres problèmes avec son ex-mari. Jon, qui a toujours la garde de deux de leurs enfants, Hannah et Collin.

La source a poursuivi: «Elle est infirmière qualifiée mais n’a pas postulé pour des emplois d’infirmière. Elle ne se considère plus comme une infirmière.

« Elle veut être une star et les enfants ont tous grandi. Il semble qu’il soit temps de passer à autre chose, mais ce n’est pas facile à faire. Kate a besoin de bouger et de travailler mais a décidé de vendre la maison et de quitter la Pennsylvanie. »

L’initié a ajouté: «Elle prévoit de quitter l’État et Jon a la garde légale conjointe des enfants, elle devra donc lui dire son prochain déménagement.

«Les enfants auront 18 ans dans un an et demi et c’est la fin d’une époque. Ce sera bien pour Jon de ne pas avoir son ex-femme dans le même quartier. «

Kate et son ex ont été impliqués dans une méchante bataille pour la garde après avoir divorcé en 2009 après 10 ans de mariage.

Elle a garde physique primaire des enfants Leah, Alexis, Joel et Aaden, tandis que Jon a les deux sextuplés restants sous sa garde.

Les jumelles Mady et Cara vivent dans leurs collèges respectifs, mais résident avec leur mère à la maison.

Ça a été a affirmé que Kate n’avait «aucun contact» avec Collin après l’avoir placé dans un programme d’hospitalisation pour besoins spéciaux pendant deux ans avant de partir vivre avec son père.

Plus récemment, Jon a affirmé que son ex-femme Kate n’avait pas dit à leur fille Hannah, 16 ans, qu’elle vendait leur maison d’enfance.

La jeune femme de 43 ans a déclaré que l’adolescente – qui est séparée de Kate – était « très contrariée » que sa mère « ne l’ait même pas appelée » pour dire qu’elle avait inscrit la ferme de Pennsylvanie.

Jon a affirmé lors d’une apparition sur The Dr. Oz Show – diffusé mardi – qu’il avait entendu par l’intermédiaire d’amis que la maison était à vendre.

Il a partagé: «J’ai dit à Hannah et elle était très bouleversée.

«Elle était assez bouleversée que ce soit sa maison d’enfance, sa mère la vendant, ne l’a même pas appelée pour lui dire: ‘Hé, tu veux quelque chose ou quoi que ce soit? Hé, j’ai besoin de vendre cette maison.’ Il n’y a pas de contact. «

Jon a affirmé que cela faisait deux ans qu’il avait parlé à ses six enfants séparés et a blâmé Kate pour «avoir évité Hannah et Collin» ainsi que «l’aliénation des parents et maintenant l’aliénation des frères et sœurs».