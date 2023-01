Kate Gosselin quitte les “forces spéciales” et 3 autres recrues : récapitulation – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : RENARD

Pendant 10 jours, des recrues célèbres verront s’ils ont le courage d’être un héros. Les 16 recrues de Forces spéciales : le test le plus difficile au monde sont transportés par avion à Wadi Rum, en Jordanie, pour relever certains des défis les plus exténuants de tous les temps. Leurs visages sont couverts à leur arrivée alors qu’ils attendent leur premier défi. “J’ai traversé beaucoup de douleur – physiquement, émotionnellement – et je veux vraiment découvrir ce que je peux faire”, Jamie Lynn Spears dit.

Le premier jour, on dit aux recrues de monter dans un réservoir d’eau et de sortir tout de suite. Kate Gosselin a besoin d’aide pour sortir. Les recrues doivent alors s’allonger sur le dos et se couvrir de haut en bas dans le sable.

Le DS (Directing Staff) révèle que le seul moyen de sortir du concours est le retrait volontaire. Le premier véritable test est le plongeon arrière d’un hélicoptère dans l’océan. Ceci est conçu pour tester l’élément de la peur. Les recrues doivent entrer dans l’eau la tête la première.

Kate se met à pleurer et admet qu’elle est “terrifiée par l’eau et les hauteurs”. Michel Piazza est le premier à tenter le plongeon arrière, et il réussit le test. Kate est la suivante. « J’ai l’impression que je vais m’évanouir », dit Kate. Elle recommence à pleurer parce qu’elle ne sait pas nager. Le Kate Plus 8 star monte dans l’hélicoptère. « J’ai tellement peur », crie-t-elle. Kate tente le test, mais elle ne passe pas la tête la première comme ordonné.

Après son plongeon, Kate commence à ressentir une douleur au cou. Elle est examinée par un médecin qui pense qu’elle doit aller à l’hôpital pour une radiographie. Kate fond en larmes parce qu’elle ne veut pas y aller. “Mon objectif principal est de repartir fière de moi parce que ce n’est pas pour les âmes sensibles”, déclare Kate. Elle doit abandonner le cours.

Lorsque Jamie Lynn est appelée pour faire le plongeon arrière, elle avoue que l’eau lui rappelle le pire moment de sa vie lorsque sa fille, Maddie, a failli se noyer dans un accident. Jamie ventre flops sur la tentative. Quand elle fait face à la DS, elle vomit. “Cela me rappelle le sauvetage de ma fille”, crie Jamie.

La DS veut approfondir avec Jamie Lynn avec un questionnement tactique, qui explorera l’état psychologique des recrues. Ils la confrontent à propos de son effondrement de plongée en arrière. Elle se souvient d’avoir tenté de sauver sa fille dans un étang après un accident de VTT. « Elle ne respirait pas et elle était bleue. C’était mauvais », Jamie Lynn.

Le Zoé 101 La star admet également se sentir sans valeur, ce sur quoi la DS l’interroge. “J’ai l’impression qu’à chaque fois je travaille très dur pour obtenir quelque chose par moi-même. C’est comme si ça n’en valait pas vraiment la peine. Je veux dire, en grandissant, ma soeur [Britney Spears] est devenu célèbre, connu dans le monde entier quand j’étais très jeune… Je suis fier d’elle, je l’aime à en mourir. Et je ne sais pas, j’ai l’impression que parfois je n’ai jamais vraiment pu avoir quoi que ce soit pour moi », avoue Jamie Lynn.

Elle poursuit en disant qu’elle “peut être extrêmement fière de ma sœur mais aussi avoir ma propre identité et être considérée comme ma propre personne. Je me bats avec l’estime de soi tout le temps. Et en tant que parent, vous voulez vraiment faire semblant parce que vous ne voulez jamais voir vos enfants ressentir les sentiments que vous ressentez. La chose la plus difficile est d’être loin de mes enfants, mais je suis ici pour faire quelque chose pour les rendre fiers.

Après le premier défi, Dr Drew commence à se sentir mal. Il est examiné par un médecin et découvre qu’il souffre d’épuisement dû à la chaleur. Il doit abandonner le cours pour des raisons médicales. Pendant ce temps, les recrues sont appelées pour un contrôle ponctuel. On leur a demandé de garder les bouteilles d’eau pleines, mais tout le monde n’a pas suivi les instructions. Toutes les recrues sont punies pour le manque de discipline de l’eau.

Le deuxième jour, il ne reste que 14 recrues. La DS oblige les recrues à s’aligner du plus fort au plus faible. Dwight Howard est à l’avant, tandis que Beverly Mitchell se met à la fin.

Le prochain test consiste à traverser un canyon de 300 pieds de large tout en esquivant deux morceaux de corde suspendus dans les airs. Dwight est le premier et il se débat dès le départ. Il essaie de marcher sur la corde, mais il ne va pas loin. Plusieurs recrues échouent à ce défi.

Avant même de tenter le test, Florence Tyler se retire volontairement du cours. C’est l’anniversaire de sa femme et il lui a promis qu’il ne ferait rien pour se faire du mal. Cela fait de lui la troisième recrue à quitter le cours.

Beverley fait un bon effort sur la corde, mais elle ne parvient pas à traverser. Nastia Liukin termine le test, ainsi que Gus Kenworthy et Danny Amendola. Lorsque les recrues restantes sont appelées au camp de base, la DS appelle Dwight pour un interrogatoire.

Le prochain test est de combattre l’un des DS. Mel B est le premier. “J’étais dans cette relation abusive dont je ne pouvais pas sortir. Vous vous sentez impuissant au quotidien… on vous crie dessus et on vous traite de noms horribles », a déclaré le Les filles aux épices dit l’étoile. Mel B s’en prend à la DS et sort toute sa colère. Toutes les recrues passent le test, mais beaucoup d’entre elles sont brisées et meurtries. Le genou de Mel B lui fait mal, tandis que Montell Jordanie pense qu’il s’est fait mal aux mains. Il se retire plus tard de Forces spéciales avec un possible pouce cassé.

Beverley est convoquée pour un interrogatoire par la DS. Elle admet qu’elle se débat et pleure devant eux. Le 7ème ciel révèle qu’elle a presque peur de réussir parce qu’elle ne veut pas échouer.

À la fin de la deuxième journée, 12 recrues restent. Les recrues doivent à nouveau se mettre du plus fort au plus faible. Danny et Gus se placent devant Dwight, tandis que Beverley monte plus haut dans les rangs.

