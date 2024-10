Kate Gosselin de Jon & Kate Plus 8 fait une sortie rare dans une nouvelle photo

L’avocat de Kate Gosselin affirme qu’elle n’a jamais « intentionnellement fait de mal » à son fils Collin ou à ses autres enfants

Kate Gosselin est en déplacement.

L’ancien Jon & Kate Plus 8 la star a été vue pour la première fois depuis plusieurs années alors qu’elle rendait visite à un ami à Charlotte, Caroline du Nord, le 13 octobre.

L’homme de 49 ans était tout sourire lors de la sortie, restant décontracté avec un pantalon noir et un t-shirt rose associés à des chaussures de course. Kate a terminé son look avec une queue de cheval lissée.

Kate a fait profil bas ces dernières années, même si elle a récemment fait la une des journaux lorsque sa fille de 20 ans fils Collin-qu’elle partage avec son ex Jon Gosselin—publiquement l’a accusée de mauvais traitements durant son enfance.

« Ma mère a fait construire une pièce dans notre partie inachevée du sous-sol de stockage », a-t-il déclaré. Le soleil américain en septembre. « Elle avait une pièce équipée de caméras, une petite fenêtre dans le coin et elle était verrouillée de l’extérieur. C’était comme une salle de confinement, et il y avait un matelas au sol et c’est comme ça que je vivais. »