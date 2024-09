Kate Gosselin accusée d’avoir attaché la fermeture éclair de Collin et de l’avoir enfermé dans un sous-sol

Son père, Jon Gosselin, a révélé plus tard qu’il n’avait « jamais appris » les abus présumés avant longtemps. Il a néanmoins joué un rôle déterminant dans la libération de Collin de l’institution.

Le père de huit enfants, qui a également des jumeaux Cara et Madelyinainsi que des sextuplés Léa, Alexis, Aaden, Hannah et Joël avec Kate — a traversé une bataille juridique épuisante et a dépensé environ 1 million de dollars dans le processus.

« Tout ce que j’avais, je l’ai dépensé », dit Jon.

