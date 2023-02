Kate Garraway suscite de nouvelles craintes pour Derek alors qu’elle s’ouvre sur des “48 heures” difficiles

KATE Garraway a suscité des craintes pour son mari gravement malade, Derek Draper, après avoir admis avoir passé 48 heures « délicates ».

L’ancre de Good Morning Britain, 55 ans, a fait référence à «l’amour» et à «l’espoir» dans sa dernière photo poignante sur Instagram.

Inconnu, clair avec bureau photo

Kate Garraway a suscité l’inquiétude après s’être ouverte sur 48 heures “délicates”[/caption] TVI

Le mari du diffuseur, Derek Draper, s’est battu pour sa vie après avoir contracté Covid en 2000.[/caption]

Le mari de Kate, Derek Draper, également âgé de 55 ans, s’est battu pour sa vie après avoir contracté Covid en 2020.

Depuis, Derek a dû faire face à de nombreuses batailles pour sa santé, notamment une septicémie.

Plus tôt ce mois-ci, Kate a offert de l’espoir en partageant une image rare de Derek souriant à la maison.

Pourtant, les fans n’ont pas tardé à affluer pour offrir leur soutien après que la mère de deux enfants ait téléchargé un cliché montrant des crocus jaunes poussant dans son jardin.

À côté de l’image, Kate a écrit: “C’est pourquoi j’aime tant la nature et le jardinage – après 48 heures difficiles à me sentir comme si je gravissais une colline sur la glace, mon premier crocus éclate – l’esprit de la vie et de l’espoir sous une forme jaune magnifique ! !”

Après avoir tagué ses émissions de Smooth Radio, elle a ajouté les hashtags : “#lovenature #hope #love”.

Un fan s’est empressé d’écrire: “Oh, bénis, c’est si difficile pour toi, je ne peux qu’imaginer, reste fort, x”

Un deuxième a déclaré: «Les fleurs de printemps donnent définitivement de l’espoir. Envoi de câlins pour votre temps difficile. Xx »

Un troisième a ensuite écrit: “Je t’envoie aimer Kate, j’espère que les choses commenceront à s’améliorer pour toi cette année xxx”

L’un d’eux a injecté plus de positivité en ajoutant: “Il y a toujours de l’espoir, Kate ”

Récemment, Kate était clairement émue lorsqu’elle a interrogé l’ancien secrétaire d’État à la Santé Matt Hancock MP sur son non-respect des règles de distanciation sociale – ce qui s’est produit lorsque Derek se battait pour sa vie à l’hôpital.

Le Sun a révélé la violation par Matt Hancock de ses propres règles sur les coronavirus, lorsqu’il a mené une liaison avec Gina Conadangelo dans son bureau ministériel.

Derek est devenu le patient Covid le plus souffrant du pays après avoir passé 13 mois à l’hôpital après avoir contracté la maladie en 2020.

Pourtant, récemment, elle a offert aux fans la chance de sourire avec un joyeux cliché de l’ancien lobbyiste politique Derek.

Il a besoin de soins 24 heures sur 24 à leur domicile de Londres après avoir failli mourir de complications liées au coronavirus.

Sur la photo, Derek est assis dans son lit en souriant tandis que le soignant Jake lui tient la main.

Kate a écrit sur Instagram: «Beaucoup d’entre vous se souviendront de Jake qui s’est occupé de Derek à sa sortie de l’hôpital le 21 avril – du documentaire #caringforderek, vous saurez donc à quel point il est un merveilleux professionnel de la santé.

“Mais je viens de découvrir qu’il est aussi un musicien incroyable – sous le nom de @sencymiller.x – Il vient de sortir une chanson intitulée #okukuseku (découvrez-la dans sa bio) – qui, sans surprise, est pleine d’amour et d’inspiration pour continuer & ne jamais abandonner.

“Le monde des soignants ne manque jamais de me surprendre avec leur profondeur de talent, leur prévenance et leur motivation #happyfriday all!”

Kate a révélé qu’elle avait secrètement emmené Derek en Amérique du Nord pour un essai médical révolutionnaire en novembre.

La star de GMB a poursuivi le voyage lorsqu’un médecin américain de renommée mondiale l’a contactée après avoir vu le sort de Derek à la télévision.

Instagram

Kate a fait référence à “l’espoir” et à “l’amour” dans son dernier post photo[/caption] Instagram

Kate a souvent exploité la nature pour lui remonter le moral au milieu de ses quelques années difficiles[/caption] Instagram

Kate a récemment encouragé ses partisans avec un joyeux cliché montrant l’ancien lobbyiste politique Derek au lit[/caption]