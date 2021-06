Kate Garraway s’est tournée vers les prédicateurs américains pour aider à guérir son mari Derek Draper alors qu’il était dans le coma

KATE Garraway a révélé qu’elle s’était tournée vers des prédicateurs américains pour aider à guérir son mari Derek Draper alors qu’il était dans le coma.

L’animatrice de Good Morning Britain, 54 ans, a déclaré qu’elle avait expérimenté diverses thérapies qui lui avaient été données par sa copine de télévision Lizzie Cundy.

Kate Garraway a révélé qu’elle s’était tournée vers les prédicateurs américains pour aider à guérir Derek Draper[/caption]

La présentatrice de télévision a expliqué qu’elle avait utilisé des enregistrements et joué des prédicateurs scandant « guérir Derek maintenant » pour déclencher son rétablissement.

Dans son nouveau livre, The Power of Hope, Kate a déclaré : « J’avais besoin de quelque chose pour contrer l’impact émotionnel, et toutes ces techniques m’aidaient à rester positive.

«Lizzie Cundy m’envoyait, via un ami, des enregistrements de prédicateurs américains disant:« guérissez Derek maintenant », que j’ai demandé aux infirmières de lui jouer pendant qu’il était allongé là.

« Il y avait des jours où les enfants et moi étions presque hystériques de rire parce que c’était si fort et si américain. »

Kate a déclaré que les thérapies alternatives « lui avaient donné de la force »[/caption]

La star de la télévision a admis que la thérapie alternative avait peut-être contribué à « l’encourager ».

Elle a poursuivi : « Mais qui sait ? Cela aurait peut-être fonctionné. Cela avait peut-être dérivé jusqu’à lui, et à quel point cela aurait-il été encourageant pour Derek de savoir que cette force de bonne volonté le poussait ?

« D’autres amis ont envoyé des détails sur les mystiques et les guérisseurs qui les ont aidés. Cela m’a aidé à obtenir un texte d’eux plein de confiance que j’avais des raisons d’espérer. Cela m’a donné de la force. »

Le mannequin Linda Lusardi, 62 ans, a également contacté la médium June Field après avoir attrapé Covid.

Kate a déclaré que sa copine de télévision Linda Lusardi avait recommandé le prédicateur[/caption]

Kate a déclaré: «Son mari était de bons amis avec June et il lui a demandé d’envoyer à Linda une guérison à distance. Linda n’était pas au courant mais immédiatement après, elle a ressenti une vague de positivité. Je l’ai impliquée immédiatement.

Derek, 53 ans, a été plongé dans le coma après avoir attrapé Covid en mars 2020 et a passé un an en soins intensifs.

L’ancien lobbyiste, qui a actuellement besoin de soins 24 heures sur 24, est rentré chez lui pour la première fois en avril.

Le mois dernier, Kate a révélé que Derek « ne peut toujours pas bouger » après que sa vie a été « dévastée » par Covid-19.

Kate a déclaré le mois dernier que Derek « ne peut toujours pas bouger »[/caption]





Apparaissant sur The Andrew Marr Show, elle a déclaré: « Il est dévasté par Covid. Il ne peut pas vraiment bouger, sa communication est minime.

«Il y a des moments où ils sont debout, alors à ce moment-là, vous sentez que vous savez qu’il est là-dedans. Il avait beaucoup de mémoire mais y accéder est limité.

Kate, quant à elle, a révélé qu’elle avait une nouvelle raison de remercier le NHS.

Sa mère, Marylyn, 78 ans, a été soignée à l’hôpital de Bodmin, en Cornouailles, après s’être cassé un pied et s’être tordu la cheville lors d’une chute.