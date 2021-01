Kate Garraway a continué à montrer sa force et sa résilience alors qu’elle retournait au travail après son premier Noël difficile sans son mari Derek Draper.

La présentatrice de Good Morning Britain a vécu ce qu’elle a appelé un Noël « calamiteux » alors que son mari, et père de ses deux enfants Darcey et Billy, reste à l’hôpital.

Derek combat Covid-19 à l’hôpital depuis mars, le virus faisant tragiquement des ravages sur son corps.

Kate, 53 ans, a été félicitée pour sa bravoure dans la manière dont elle s’est occupée de ses enfants et a effectué ses tâches professionnelles tout en sensibilisant à la gravité de la maladie que combat son mari bien-aimé.







Aujourd’hui, elle a été vue en train de faire un visage courageux alors qu’elle revenait à son émission Smooth Radio.

La star a souri alors qu’elle se dirigeait vers les studios de la radio mondiale de Londres, abaissant brièvement son masque facial pour pouvoir saluer correctement les photographes en attente.

Kate avait l’air aussi glamour que jamais dans un long manteau marron clair qu’elle gardait boutonné pour lutter contre le froid.

Elle a ajouté une écharpe à imprimé léopard pour une couche supplémentaire de protection, et on pouvait voir juste sa jupe et ses bottes bordeaux qui dépassaient le bas de son manteau.

Kate portait un grand sac à main noir sur son bras alors qu’elle traversait Leicester Square en direction des studios, gardant son masque facial pour se protéger et protéger les autres.







Kate a non seulement dû passer Noël sans Derek, qui est resté à l’hôpital, mais elle a également eu un désastre à la maison.

Elle a révélé que sa maison avait été inondée pendant la saison des fêtes, menaçant de ruiner encore plus le grand jour.

Partageant un cliché de son arbre de Noël le soir du Nouvel An, Kate a remercié les personnes qui sont venues à son secours.

Elle a écrit: « Eh bien, nous sommes ici – #newyearseve – le dernier jour de l’année, peu seront désolés de voir le dos.

«J’ai été silencieux pendant un moment – passer Noël a été un défi, n’est-ce pas avec toutes les émotions qu’il suscite dans notre monde étrange et nulle part où les mettre vraiment – sauf dans l’espoir.







«Et il y a encore tellement d’espoir réel là-bas.

« Pas seulement dans les travailleurs de la santé et les chercheurs extraordinaires qui ont définitivement une lumière brillante pour l’avenir. Mais dans toutes les petites gentillesse.

«Nous avons eu quelques jours calamiteux avant Noël – mais nous avons réussi grâce à des personnes formidables.

« Les gars de @bondconstruction qui se sont littéralement mis à genoux avec moi pour faire sortir l’eau après que nous ayons eu 2 fuites de tuyaux qui ont inondé notre maison.







« @emmawillisofficial & @marksandspencer qui se sont assurés que nous avions #gorgeousfood pour notre dîner de Noël alors que je ne pouvais pas avoir de créneau de livraison nulle part et les gars de @britishgas qui ont passé des heures au téléphone à m’aider à trouver un réfrigérateur et un congélateur pour mettre le nourriture dans.

« Les gars de @skyhelp qui m’ont parlé de faire fonctionner notre WiFi et notre télé la veille de Noël.

« Votre gentillesse et votre esprit sont incroyables. Et tous @itv et @global pour leur soutien constant.

« Envoyer de l’amour et des câlins virtuels à tous ceux qui ont envoyé des messages – répandre l’amour est ce qui nous donnera à tous une très bonne année. »