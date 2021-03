Pour des millions de téléspectateurs, cela ressemblait à un autre matin avec Kate Garraway présentant Good Morning Britain, discutant avec les invités avec sa chaleur et son humour typiques.

Certains ont peut-être remarqué que son sourire habituel semblait légèrement forcé, qu’une émotion brute se trouvait juste sous la surface, même un soupçon d’épuisement.

S’ils le faisaient, personne ne pourrait blâmer Kate, car derrière le maquillage immaculé et la performance soignée, elle était sous le choc d’une des pires nuits de sa vie.

Quelques heures plus tôt, Derek Draper, son mari bien-aimé de 16 ans qui avait passé des mois en soins intensifs à lutter contre les effets du coronavirus, lui avait dit qu’il craignait de ne pas pouvoir continuer.









Kate dit: «Derek avait dérivé dans et hors de la conscience et quand il a dit cela, c’était absolument dévastateur, mais cela m’a montré qu’il était toujours là-dedans. Même si c’était terrible de penser que son moral était si bas ».

Ce soir-là en novembre dernier, Kate avait appelé l’hôpital pour qu’une infirmière puisse configurer l’iPad pour l’une de ses conversations Facetime régulières avec Derek, 53 ans.

Elle savait qu’il ne pouvait pas toujours trouver la force de parler mais cette fois il l’a fait. Et ses paroles étaient angoissantes.









Dans Finding Derek, un documentaire sur ITV1 demain, nous entendons Derek dire: «Kate, il n’y a pas d’issue. Il n’y a pas moyen de sortir.

«J’en suis au point où je pense juste f *** it. Juste en forme. »

« Comme dans die? » elle demande, avant sa réponse désespérée et larmoyante: « Oui … je ne sais pas comment faire face, je ne sais pas comment faire face. »

Il aurait été facile de considérer comme un échec momentané mais pas pour Kate, la femme que la nation a regardée et émerveillée alors qu’elle faisait face à une vie si fondamentalement brisée.

À ce moment-là, Kate a encore une fois montré son courage, refusant d’abandonner l’homme qu’elle aime, le père de ses deux enfants Darcey, 15 ans, et Billy, 11 ans.

Elle a juré de le sauver.









«Vous ne savez pas comment y faire face. OK »lui dit-elle. «Je sais que vous vous sentez pris au piège dans votre tête et c’est terrifiant. Mais vous rentrez chez vous, vous revenez à votre vie et vous serez la personne, encore meilleure qu’avant. Vous serez.

«Je trouverai un moyen de l’améliorer. Je t’ai promis que je te sauverais et que je vais te sauver, je trouverai un moyen, mais tu dois juste t’accrocher.

Les téléspectateurs verront alors Kate ramener Derek du gouffre.









Pendant des heures, elle est restée sur son iPad, lui parlant, restant avec lui toute la nuit, le rassurant le lendemain matin alors qu’elle amenait son taxi tôt le matin au travail. Quand elle devait passer à l’antenne, Kate a demandé aux infirmières de Derek de mettre du GMB pour qu’il puisse voir son visage pendant les heures où elles ne pouvaient pas parler.

S’adressant exclusivement au Mirror, Kate se souvient: «Après cet appel, il était alors temps d’entrer dans GMB et de passer à l’antenne, après avoir été debout toute la nuit, c’était une nuit difficile en fait. Mais tout le monde chez ITV a été incroyablement favorable. J’ai réussi à passer. Pendant tout ce temps, travailler sur GMB et Smooth Radio m’a aidé à continuer et à garder le moral. »









Bien que le virus ait quitté le système de Derek, son corps souffrait d’insuffisance rénale, de lésions hépatiques et pancréatiques et d’insuffisance cardiaque.

«Et à la fin», dit-elle, «je lui ai dit:« Reste avec moi, je vais continuer à te parler ». Et il était visiblement épuisé. Parce que c’est l’autre chose, c’est que la moindre chose l’épuise complètement.

«Être capable de faire passer ces mots, pour lui physiquement, c’est aussi difficile que de courir trois marathons, c’est ainsi que les médecins l’ont décrit. Il lui faut énormément d’énergie et d’esprit pour y parvenir. C’est tellement énorme pour son corps de pouvoir sortir ça. C’est une énorme puissance d’esprit de pouvoir parler de cette manière.









«Et puis il a en quelque sorte fini et je me suis dit: » Fermez les yeux, je suis toujours là, je ne vais aller nulle part, je vais rester en ligne « .

«J’ai donc maintenu l’iPad jusque dans Good Morning Britain. Et j’ai dit: « D’accord, je vais passer à l’antenne maintenant, et je vais demander aux infirmières de mettre Good Morning Britain, afin que vous puissiez toujours me voir et ensuite je vous appellerai tout de suite après ». C’était une matinée très étrange, très étrange.

Le couple s’est de nouveau rassemblé, se battant pour atteindre leur objectif ultime – Derek rentre chez lui.

Kate dit: «Tout ce qu’il veut faire, c’est être avec les enfants, être avec moi, être avec ses amis et sa famille. Il veut revenir plus que jamais.

«Et c’était lui qui disait: ‘J’essaye, j’essaye, j’essaye. Je ne sais tout simplement pas comment je peux y arriver ». Je pense qu’il était au bout de ses esprits physiquement et mentalement, mais heureusement, nous avons passé cela, et il se bat.

Lorsqu’elle a invité pour la première fois une équipe de tournage chez elle en septembre, Kate espérait que partager son expérience de la bataille contre le coronavirus de Derek aiderait les autres et se terminerait avec son retour à la maison. Mais sept mois plus tard, le film qui en résultera se concentrera plutôt sur l’année de Derek à l’hôpital avec de nombreux mois de convalescence à venir.





Il montre les hauts de Derek récemment repoussant son chaume habituel et disant à Kate «Je t’aime pour toujours et un jour» dans un chat vidéo, au moment où il envisageait d’abandonner complètement.

Il a perdu huit pierres et la plupart des muscles de ses jambes et de ses bras. En raison du verrouillage, Kate et les enfants ne l’ont pas vu en personne en 2021.

Après s’être isolés pendant deux semaines, ils ont réussi une visite unique à l’hôpital vers Noël, la première fois que les enfants se trouvaient dans la même pièce que leur père depuis mars de l’année dernière, lorsqu’il a contracté un coronavirus pour la première fois.

Les enfants ont joué à un jeu de société et Derek a répondu avec animation.

Kate dit: «C’était charmant, c’était merveilleux. Je suis tellement fier des enfants. Parce que, oui, ils lui ont parlé sur FaceTime. Oui, rien n’est un secret pour eux. Mais c’est toujours un choc physique pour le système de le voir en chair et en os. Parce qu’il a changé. Derek est physiquement très affecté. Ses jambes sont comme des bâtons, il n’a plus de muscle. En termes de mouvement, il est physiquement affecté.









«Et bien sûr, ils aspirent depuis si longtemps, si longtemps, à pouvoir avoir leur père et être avec leur père. Il ne peut pas répondre exactement comme il le faisait auparavant, mais il les regardait directement et son expression montrait tellement d’amour. Ils ont fait face avec brio.

Vers Noël, Kate a commencé à convertir le rez-de-chaussée de leur maison londonienne pour le retour de Derek. Elle l’a rendu accessible aux fauteuils roulants et a mis un lit d’hôpital dans le salon.









Mais son état ne s’est pas amélioré, ce qui signifie qu’un retour à la maison même pour un court séjour ne se fera pas de sitôt.

La prochaine étape de Kate sera de retourner à l’hôpital pour le voir après le verrouillage et pour que Derek parle davantage.

Elle dit: «C’était comme si nous avançions à Noël, maintenant c’est comme si nous avions reculé. Et j’ai l’impression que je suis en quelque sorte accroché au bord d’un navire, essayant de le retenir, alors quand il sort de cet océan d’inconscience, vous pouvez le voir en quelque sorte s’enclencher.

«Vous sentez que vous l’avez rempli avec autant de positivité que possible, ‘Vous allez bien. Vous allez rentrer à la maison. Ça va aller bien’. Même si vous ne savez pas vraiment si c’est vrai.

«Mais je veux juste qu’il le sache, de sorte que lorsqu’il disparaîtra, il y aura un peu d’espoir.









«Vous ne savez pas combien est émotionnel, combien est physique, combien est neurologique. Les effets à long terme du coronavirus sont encore si inconnus qu’il n’y a donc pas suffisamment de données pour prédire avec précision son rétablissement.

Kate est également réaliste que leur relation a peut-être changé pour toujours.

Ils se sont mariés en 2005 et il y a à peine 15 mois, j’ai regardé à l’hôtel Versace en Australie pendant que Derek, un psychologue et psychothérapeute, accueillait sa femme alors qu’elle quittait la jungle I’m A Celebrity. Malgré les énormes changements dans leur vie, l’amour de Kate pour Derek reste plus fort que jamais.

Elle raconte aux caméras: «Nous avons commencé à filmer ça alors que je ne savais pas s’il vivrait la journée… alors j’ai tellement de raisons d’être reconnaissante et tellement d’espérer. Mais Dieu, il y a un long chemin à parcourir.

«Il est toujours cette personne que vous aimez, mais il se comportera différemment et il sera physiquement différent.

«Ce sera très difficile pour nous deux. Mais c’est Derek, pour le meilleur ou pour le pire.

«C’est peut-être une chose plutôt belle, j’essaie de regarder comme une chose plutôt belle. J’ai l’impression que nous devrons en quelque sorte retomber amoureux.