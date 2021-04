KATE Garraway a révélé le moment terrifiant, le Dr Hilary Jones de Good Morning Britain lui a ordonné d’appeler une ambulance pour son mari Derek, frappé par Covid.

Dans un extrait de son livre The Power of Hope, qui est sérialisé dans Le courrier, Kate se souvient comment elle et Derek pensaient qu’il avait une sinusite après s’être réveillé un matin de mars de l’année dernière avec un mal de tête atroce et une douleur aux sinus.

Kate Garraway s'est ouverte sur la maladie de son mari Derek dans son nouveau livre

Un médecin généraliste lui a prescrit des antibiotiques après avoir exclu le coronavirus en raison d’une absence de toux ou de température.

Après un week-end régulier, l’état de Derek s’est considérablement détérioré le lundi, Kate le décrivant comme «pâle» et «épuisé».

Ne sachant pas quoi faire, elle a appelé le Dr Hilary, qui a procédé à des tests avec Derek par téléphone.

Kate écrit: «Mais je n’oublierai jamais ce que j’ai entendu ensuite.

«’Vous devez appeler une ambulance. Maintenant, dit le Dr Hilary.

« ‘Vraiment?’

Elle s'est tournée vers le Dr Hilary Jones pour obtenir de l'aide

« ‘Oui.’ Il était complètement sérieux, ce à quoi je n’étais pas préparé. ‘C’est inquiétant. Sa respiration n’est vraiment pas correcte. Alors même que je composais le 999, je me sentais coupable de perdre leur temps. Mais le Dr Hilary n’avait laissé aucun doute, et maintenant une ambulance était en route.

Les ambulanciers paramédicaux ont découvert que les niveaux d’oxygène de Derek étaient très bas et il a été immédiatement transporté à l’hôpital.

Il a été testé positif au coronavirus et a eu du mal à respirer tout en étant connecté à une machine.

Craignant le pire, Derek a commencé à parler de ses propres funérailles et du fait qu’il n’était pas sûr de vouloir que les enfants Billy et Darcey y assistent.

Les médecins ont pris la décision de le mettre dans un coma provoqué, Kate prévenant que son mari pourrait ne jamais se réveiller.

Il a été transféré dans un autre hôpital pour subir une oxygénation extracorporelle par membrane (ECMO) qui voit l’oxygène alimenté directement dans le sang par une machine.

Pendant ce temps, Kate a été inondée du soutien de personnalités publiques telles que David Beckham et Tony Blair.

Le diffuseur, 53 ans, a récemment accueilli Derek à la maison après avoir lutté contre les complications de Covid à l’hôpital pendant plus d’un an – mais il lui reste encore un long chemin à parcourir.

S’adressant à Adil Ray et Susanna Reid lors du GMB de jeudi, Kate a révélé que Derek avait fait beaucoup de progrès depuis qu’il avait retrouvé sa famille.

Elle a dit: «C’est un concert digne. Non, ça a été merveilleux d’avoir Derek à la maison et plein de petits points positifs, je pense.

«Et si cela est positif parce que cela aide vraiment sa cognition à la maison ou si c’est parce que je suis là pour voir les petites choses.

«Alors que je ne pouvais pas entrer avant et que nous étions sur Facetime et tout. C’est positif, de petits moments de réaction.

Kate a rénové son salon pour que Derek puisse vivre à la maison

La mère de deux enfants a alors déclaré que Derek lui avait même fait un compliment – bien qu’il n’ait pas répondu pendant la majeure partie de l’année écoulée.

Elle a poursuivi: «Il a en fait dit quelque chose l’autre jour. J’ai marché l’autre matin avant d’aller à Smooth, j’ai dit: ‘I’m off to Smooth [radio] maintenant », et il a dit,« nouvelle robe ». Ce qui était tout simplement incroyable.

«Je pensais que c’était incroyable à bien des niveaux, car il le reconnaissait. Deuxièmement, il a réalisé pour se souvenir que j’avais besoin de beaucoup de flatterie.

«Il y avait donc un lien émotionnel là-bas. Et une base sur laquelle notre relation a toujours été basée. C’était juste un petit moment.

Kate Garraway et Derek Draper ensemble avant sa maladie

«Mais alors il n’y avait rien. Nous sommes de retour aux moments intermédiaires, donc beaucoup de petits moments. Et aussi, une maison très occupée maintenant avec de nombreux experts qui entrent et sortent. »

Kate s’est excusée d’avoir parlé de Derek au début de l’émission, mais Susanna a pris sa défense.

Susanna a déclaré: «Ne vous excusez jamais d’en parler. Votre documentaire a touché des millions de personnes – sept millions de personnes ont regardé Finding Derek. Et les gens sont tellement concernés, tellement solidaires, tellement aimants.

Kate a répondu: «Et je pense que cela reflète tout un groupe de personnes qui vivent cela.

Kate communiquait auparavant avec son mari via FaceTime

«Pas seulement des gens comme Derek avec Covid, mais toutes sortes de choses, des maladies à long terme avec lesquelles vivent les familles et leurs effets sur la vie de famille. Je pensais l’avoir avant, mais je l’ai maintenant.

Les médecins ont déclaré que Derek avait été «universellement affecté» – ce qui signifie que ses poumons, son cœur, ses reins, son foie et son pancréas avaient tous été touchés par Covid.

Au pire, le personnel de l’hôpital craignait qu’il ne reste à jamais dans un état semi-végétatif.

Derek et Kate partagent les enfants Billy et Darcey ensemble





Le Sun a révélé que Kate – qui a courageusement continué à travailler pendant une grande partie de la maladie de son mari – a dépensé des milliers de livres pour adapter leur maison pour son retour.

Elle fait également face à des factures médicales s’élevant à des dizaines de milliers alors que Derek se bat pour se remettre en forme.