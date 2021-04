KATE Garraway a partagé le moment déchirant où sa fille Darcey, âgée de 15 ans, lui a demandé si elle allait se suicider au milieu de la bataille contre le coronavirus de son mari Derek.

La star de 53 ans s’est ouverte lors d’une apparition dans This Morning aujourd’hui, où elle a révélé à quel point ses deux enfants étaient préoccupés par son bien-être mental.

Kate a ouvert ce matin aujourd'hui

S’adressant aux hôtes Holly Willoughby et Phillip Schofield, Kate a déclaré: «Darcey à un moment donné a en fait dit: ‘Maman, vas-tu te suicider?’ hors du bleu. »

Holly et Phil haletèrent sous le choc, alors que Kate continuait: «Cela semble horrible, mais si vous connaissez Darcey, elle est vraiment directe et elle ira toujours à la chose la plus horrible que vous puissiez imaginer et reviendra.

«Elle vient de sortir avec cette phrase et j’ai dit: ‘Oh mon dieu, non, pourquoi penseriez-vous cela?!’

«Elle a dit qu’elle ne l’était pas, mais: ‘Je pensais juste que je ferais mieux de vérifier’. J’ai dit non, si quelque chose est le contraire absolu – j’ai tellement peur que vous ayez pensé à cela.

«Elle a dit: ‘N’en faites pas grand-chose’.»

Phil a répondu: «Si quoi que ce soit, c’est la façon la plus brutale de demander: ‘Ça va?’»

Kate a accepté, ajoutant: « Et cela m’a fait réaliser qu’elle ne pensait pas seulement à son père, mais aussi à moi et à son frère. »