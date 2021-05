Kate Garraway révèle qu’une méchante infection oculaire l’a amenée à faire une grosse erreur

KATE Garraway a révélé qu’une méchante infection oculaire l’avait forcée à annuler les plans avec Ranvir Singh de GMB et à commettre une erreur bancaire.

Les deux diffuseurs devaient travailler sur un projet de télé secret plus tôt dans la semaine, mais Kate a dû annuler car elle ne pouvait rien voir.

7 Kate Garraway lutte contre une infection oculaire Crédit: ITV

Elle a expliqué dans l’émission d’aujourd’hui: « J’ai fait une caution parce que je ne pouvais pas voir. Je sais que c’est toujours une de mes excuses, je peux à peine lire l’auto-cue dans le meilleur des cas, mais j’ai eu une infection oculaire vendredi, n’est-ce pas? souvenez-vous que ça arrosait un peu quand j’étais dans la série, puis ça s’est propagé à l’autre œil. Donc je ne pouvais pas mettre mes lentilles de contact, je ne pouvais rien voir. «

Kate a ensuite eu Ranvir dans l’hystérie lorsqu’elle a révélé qu’elle avait accidentellement envoyé de l’argent à la mauvaise personne et qu’elle avait été obligée de le lui demander.

«En fait, j’envoyais des SMS au hasard à des gens», a-t-elle déclaré. «J’ai transféré de l’argent sur le mauvais compte et j’ai dû le demander, c’était mortifiant. Et puis j’ai eu une infection de l’oreille.

7 Kate a dit à Ranvir Singh qu’elle ne pouvait rien voir Crédit: ITV

7 Et elle a transféré de l’argent sur le mauvais compte, laissant Ranvir est des points de suture Crédit: ITV

Ranvir a plaisanté en disant « vous avez eu une année tranquille », un clin d’œil à l’année cauchemardesque de sa co-star qui a vu son mari Derek Draper combattre les complications du coronavirus.

La semaine dernière, Kate a réfléchi à «de nombreuses heures très sombres» en remerciant les infirmières qui ont aidé Derek.

La présentatrice de télévision, âgée de 54 ans, a déclaré qu’elle pensait que c’était les «soins incroyables» des infirmières qui «avaient ramené Derek de l’endroit effrayant où il se trouvait».

7 Kate a rendu hommage aux infirmières qui ont aidé son mari Derek Crédits: Getty

En discutant avec Amanda Holden et Jamie Theakston sur Heart, elle a déclaré aux auditeurs: «Je pense souvent, n’est-ce pas, nous allons tous« ce médecin qui m’a sauvé la vie »,« merci à cet incroyable chirurgien ».

« Mais comme je l’ai vu au cours des 14 derniers mois, ce sont en fait les soins des infirmières qui – surtout quand vous avez affaire à quelque chose comme Covid où il n’y a pas de remède, et on ne sait pas encore assez sur la façon de traiter les symptômes bien que Je suis sûr que la profession médicale y parviendra – ce sont leurs soins incroyables qui ont sauvé la vie de Derek. C’est aussi simple que cela.

7 Derek était à l’hôpital pendant un an après être tombé malade avec Covid Crédit: ITV

Elle a poursuivi en disant qu’elle était auparavant «ignorante» du travail des infirmières, mais que leur «large éventail» de talents était vraiment perçu pendant que Derek était à l’hôpital pendant plus d’un an.

Kate a expliqué: « Avec Derek pendant une grande partie de son temps, il était dans un trouble de la conscience prolongé si efficacement un coma, et tous les jours les infirmières entraient, bien sûr, nous ne pouvions pas, sa famille ne pouvait pas, et ils le feraient. entre et j’ai juste pensé que c’était miraculeux parce qu’ils disaient: «Bonjour Derek comment vas-tu ce matin».

«Et si vous pensez avoir à respirer de l’amour hors de vous-même à quelqu’un qui est inconscient, qui ne répond pas, qui n’est pas capable de dire merci, pas capable de le reconnaître, ils l’ont fait continuellement, sans relâche et cela a dû être ce qui était un grand partie d’essayer de transporter Derek de cet endroit effrayant dans lequel il se trouvait.

7 Derek est maintenant à la maison mais a besoin de soins 24 heures sur 24 Crédit: ITV

Le Good Morning Britain a déclaré que c’était leur travail et leur compassion qui lui avaient donné l’espoir de continuer.

Accablée d’émotion, elle a poursuivi: «Eh bien, ce fut un tournant pour moi de les regarder parler à Derek, car trouver de la joie en ce moment pour tout le monde, c’est pourquoi aujourd’hui si important, est si difficile, et j’avais du mal à garder l’espoir. , tout en pensant aussi « est-ce que je suis juste irréaliste? »

«Mais quand je les ai regardés verser de l’amour et des compétences dans Derek, chaque jour, et même s’ils ne savaient pas si cela allait marcher, ils ne savaient pas s’ils pouvaient gagner la guerre contre COVID et ils mettent également le leur. vit en danger en s’exposant au COVID, je pensais juste que c’était juste la définition de l’espoir, ça me donne envie de pleurer maintenant.

Derek a actuellement besoin de soins 24 heures sur 24 après avoir quitté l’hôpital après son combat d’un an contre le coronavirus.