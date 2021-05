Kate Garraway révèle qu’elle a suivi la même thérapie EMDR que le prince Harry pour faire face à la bataille de santé de son mari Derek Draper

KATE Garraway a révélé qu’elle avait suivi la même thérapie EMDR que le prince Harry pour faire face à la bataille de santé de son mari Derek Draper.

Le duc de Sussex a présenté une séance de thérapie lors de son documentaire, The Me You Can’t See, qui consiste à se remémorer des souvenirs traumatisants tout en faisant des mouvements oculaires.

Rex

Kate Garraway a révélé qu’elle avait subi l’EMDR[/caption]

C’est un traitement couramment utilisé pour le trouble de stress post-traumatique.

L’animatrice de Good Morning Britain, Kate, a déclaré à sa co-star Ranvir Singh et au Dr Amir Khan qu’elle utilisait également la thérapie après la bataille d’un an de son mari Derek avec Covid.

Il est le patient le plus souffrant de Covid et recevait des soins 24 heures sur 24 à l’hôpital pendant un an.

Elle a déclaré vendredi: «C’est ce qu’on appelle le retraitement des mouvements oculaires, un peu d’une bouchée, j’en ai eu un peu.

Apple TV +

Le prince Harry a révélé qu’il utilisait la thérapie comme une forme de «guérison»[/caption]

Apple TV +

Il s’agit d’utiliser des mouvements oculaires pour réduire le stress[/caption]

Apple TV +

Il l’a démontré sur la nouvelle Apple TV[/caption]

«Ce n’est pas à un million de kilomètres de processus cognitifs comportementaux, comme celui-ci.

« Moins à voir avec la thérapie où vous parlez de votre enfance, c’est plus pratique. »

Le Dr Amir a expliqué: «En général, les gens qui ont vécu des expériences de vie traumatisantes ont tendance à l’enfouir dans leur esprit et dans leur cerveau, et cela les empêche de guérir.

«Ils ont alors des choses comme le trouble de stress post-traumatique, et ce que cette thérapie vise à faire est d’en débloquer une partie.

Qu’est-ce que l’EMDR? La British Association for Counseling and Psychotherapy (BACP) déclare que la thérapie EMDR peut vous aider à gérer les expériences qui ont un impact sur votre santé mentale et votre bien-être. Elle peut aider à traiter les images ou les émotions négatives qu’une personne associe à une certaine mémoire.La thérapie peut vous aider à voir les choses sous un angle différent et peut également vous aider à soulager les symptômes. Il peut traiter des conditions telles que le TSPT, l’anxiété, la dépression, la toxicomanie, les difficultés de comportement, les problèmes relationnels et les maladies mentales plus graves telles que la psychose et les troubles de la personnalité.

AFP

Le prince Harry avec son frère le prince Charles lors des funérailles de leur mère, la princesse Diana[/caption]

«Ce que nous avons vu là-bas, c’est qu’Harry utilise un stimulus externe en tapotant sur son épaule et le thérapeute demandera au patient de se concentrer sur un souvenir traumatique, et pendant qu’ils le font, ils bougeront les yeux très rapidement en suivant leurs mains, ou utiliseront des stimulus comme tapoter.

«L’idée est que le stimulus externe stimule le cerveau à traiter cette mémoire et à remplacer les émotions associées à cette mémoire, cela pourrait être l’horreur, la dépression ou l’anxiété.»

Le prince Harry a révélé qu’il utilisait la thérapie dans le cadre des «différentes formes de guérison ou de guérison».

S’exprimant dans la nouvelle émission Apple TV, le prince Harry dit à Oprah Winfrey qu’il avait toujours voulu essayer.

Rex

Kate Garraway a parlé à sa co-star Ranvir Singh du traitement[/caption]

Rex

Son mari Derek est maintenant alité à l’hôpital[/caption]





Avec sa thérapeute Sanja Oakley, le prince Harry explique: «L’EMDR est toujours quelque chose que je voulais essayer et c’était l’une des variétés de différentes formes de guérison ou de guérison que j’étais prêt à expérimenter.

«Je n’aurais jamais été ouvert à cela si je n’avais pas mis le travail et la thérapie que j’ai pratiqués au fil des ans».