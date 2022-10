Kate Garraway révèle que Derek Draper souffre d’une « septicémie mortelle » et qu’elle « se bat pour le ramener de l’hôpital à la maison »

KATE Garraway a révélé que son mari Derek Draper souffrait d’une « septicémie mettant sa vie en danger » et qu’elle « se battait pour le ramener de l’hôpital à la maison ».

La femme de 55 ans a récemment partagé une mise à jour touchante sur son mari alors qu’elle félicitait les soignants inspirants pour leur travail vital.

Kate Garraway a fait le point sur la santé de son mari Derek Draper[/caption]

Derek a contracté Covid en mars 2020[/caption]

En mars 2020, Derek, 54 ans, a contracté Covid et se bat depuis pour surmonter ses problèmes de santé.

Derek est retourné dans sa maison familiale en avril 2021 après plus d’un an à l’hôpital, mais a récemment été ramené d’urgence après avoir contracté une septicémie.

Kate, qui est partante pour un NTA ce soir pour son deuxième documentaire sur la bataille pour la santé de Derek, a expliqué comment il se débrouillait dans un article récent pour The Sun.

Kate a écrit: « Derek est de retour à l’hôpital après avoir développé une septicémie qui a de nouveau menacé sa vie et nous nous battons à nouveau pour le ramener à la maison.

“Mais je reste constamment inspiré par ceux qui l’entourent – non seulement pour leur expertise, mais pour leurs soins affectueux.

“Le jour de son anniversaire, ils ont écrit sur une carte : ‘Nous célébrons chaque jour votre courage et votre force pour continuer à traverser la douleur, les luttes et les revers.'”

Kate, qui s’occupe maintenant de Derek, a été honnête à propos de ses difficultés depuis que Derek a contracté le virus.

Elle a réalisé non pas un, mais deux documentaires percutants.





Finding Derek, diffusé en mars 2021, est le documentaire original diffusé sur la bataille de Derek contre Covid.

La journaliste a révélé qu’elle avait reçu d’incroyables éloges de la part des soignants à cause de cela, mais qu’elle souhaitait “faire la lumière” sur un autre groupe de personnes.

Kate a écrit: “Quand j’ai réalisé mon documentaire Caring for Derek, j’ai été submergée par les gens qui disaient” enfin, enfin, quelqu’un a pris la parole pour les soignants! -et ils ne signifiaient pas seulement des soignants professionnels non plus.

« Ne vous méprenez pas, les professionnels sont sans aucun doute de vrais héros – sous-payés, dépassés et n’obtiennent pas le respect qu’ils méritent.

“Mais c’était aussi un autre groupe sur lequel les gens étaient heureux de voir une lumière briller.

“Les soignants non rémunérés et non formés qui le font pour les personnes qu’ils aiment, car souvent ils n’ont pas le choix.

«Nous avons tous applaudi avec vigueur les soignants pendant la pandémie, car ils sauvaient des vies sous nos yeux.

«Mais le problème est que lorsque la peur directe de la vie ou de la mort passe, cette célébration est rapidement oubliée, mais les soins continuent.

“Ce n’est pas sexy ou l’étoffe des films, comme tirer quelqu’un d’un immeuble en feu ou faire du bouche à bouche, mais ce n’est pas moins vital pour la vie.”

Elle a ajouté: “C’est aussi pourquoi je tiens à féliciter le Sun pour ses prix Who Cares Wins célébrant les professionnels de la santé et distinguant les gens ordinaires.”

Derek est le patient le plus souffrant du pays après avoir passé plus de 12 mois à l’hôpital.

Derek est rentré chez lui après 12 mois à l’hôpital l’année dernière[/caption]

Derek et Kate sont mariés depuis 2005[/caption]

Kate a remporté un NTA pour son documentaire Finding Derek l’année dernière[/caption]