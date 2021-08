Kate Garraway révèle l’accident terrifiant de son fils Billy lors d’un cours d’équitation sur Good Morning Britain

KATE Garraway a révélé que son fils Billy avait vécu un moment terrifiant alors qu’il avait été jeté d’un cheval.

La maman de deux enfants a partagé l’histoire sur Good Morning Britain aujourd’hui après avoir interviewé la plus grande olympienne de Grande-Bretagne, la cavalière Charlotte Dujardin.

Kate, 54 ans, s’est souvenue du moment déchirant où son enfant de 11 ans a participé à une leçon d’équitation et a été catapultée de l’animal – qui avait subi un coup de vent soudain.

S’adressant au co-animateur Ben Shephard sur GMB aujourd’hui, elle a minimisé l’incident choquant et a déclaré: «Billy a été jeté de cheval, parce qu’il y avait du vent.

« Il est sorti et Billy est sorti, le cheval s’est arrêté et s’est retourné et l’a regardé comme pour dire » Je suis vraiment désolé « . »

Kate a déclaré qu’elle avait filmé l’accident, promettant aux téléspectateurs qu’elle le déterrerait et le montrerait sur GMB.

La star de la télévision a révélé leur accident après que Charlotte Dujardin a égalé Katherine Grainger en tant qu’olympienne la plus décorée de Grande-Bretagne.

Le joueur de 36 ans a remporté le bronze en dressage par équipes à Tokyo après trois belles performances aux côtés de Carl Hester et Charlotte Fry.

Charlotte Dujardin est devenue l’olympienne la plus décorée de Grande-Bretagne[/caption]