Kate Garraway, animatrice de l’émission nationale de petit-déjeuner d’ITV «Good Morning Britain», a déclaré qu’elle «craignait la réalité» d’abandonner son travail pour s’occuper à plein temps de son mari, Derek Draper.

L’ancien lobbyiste et auteur politique de 53 ans a contracté Covid-19 il y a un an et a depuis souffert d’une défaillance d’organe.

Dans un documentaire diffusé mardi sur ITV, Garraway, également âgé de 53 ans, a détaillé la gravité de son état et s’est entretenu avec d’autres personnes qui ont connu des cas graves de «long Covid».

« Le cas de Derek est un cas extrême. À moins que vous n’en soyez proche, vous ne savez pas ce que c’est, » dit-elle dans le film, « Finding Derek. » « Va-t-il pouvoir revenir, ou sera-t-il vivant, mais plus la personne qu’il était? »

L’émission a mis en lumière les cas les plus graves de Covid-19 et les complications ultérieures qu’il peut entraîner même chez les plus jeunes.

« Derek est un cas extrême. Ce qu’il avait, c’est ce qu’on appelle un trouble prolongé de la conscience, ce qui signifie qu’il y a une réaction », a déclaré Garraway à la BBC mardi, peu de temps avant la diffusion du documentaire.

« Vous êtes sur ce précipice en essayant de vous accrocher à lui et il y a des moments où il bouillonne et vous avez un contact, principalement en ce moment sur FaceTime à cause des restrictions de Covid », a-t-elle déclaré.

Un certain nombre de personnalités de la télévision britannique ont partagé des messages de soutien après la diffusion de l’émission.

Piers Morgan, l’ancien co-animateur de Garraway sur «Good Morning Britain», l’a décrit comme «déchirant», tandis que sa collègue animatrice de télévision Lorraine Kelly a loué «le courage, l’humanité et la force» de Garraway.

Garraway a été vue en train de préparer sa maison pour le retour potentiel de Draper de l’hôpital et a partagé des images de son mari inconscient à l’hôpital.

« Derek est la personne la plus malade que l’équipe de médecins de l’hôpital pulmonaire ait traitée qui soit vivante », a déclaré Garraway.

Le couple s’est marié en 2005 et a deux enfants, qui sont tous deux apparus dans le documentaire.

Dans une scène, Garraway dit à son fils de 11 ans: « Vous savez que nous espérons que papa ira de mieux en mieux, mais quand il rentrera à la maison, il devra probablement être en fauteuil roulant. »

Garraway a co-animé « Good Morning Britain » depuis ses débuts en 2014, et est également apparu dans des concours britanniques « Strictly Come Dancing » et « I’m A Celebrity: Get Me Out of Here ».

Draper a été impliqué dans un scandale de 1998 connu sous le nom de Lobbygate, dans lequel il a été enregistré en train de discuter de ses liens étroits avec le gouvernement britannique en tant que lobbyiste. Au cours de la même période, il a écrit un livre sur le poste de Premier ministre de Tony Blair.

Les médecins tentent toujours d’en savoir plus sur le long Covid, qui fait référence à tout épisode de la maladie qui laisse un patient avec des symptômes persistants pendant des mois.

Il provoque généralement une fatigue persistante, des maux de tête ou un «brouillard cérébral» pendant un certain temps après qu’une personne cesse d’être contagieuse. Une étude publiée dans la revue The Lancet en janvier a révélé que sur 1733 patients atteints de coronavirus traités dans la ville chinoise de Wuhan, 76% présentaient encore au moins un symptôme six mois après le début de leurs symptômes.

Mais la maladie peut également attaquer pratiquement tout le corps, laissant certaines personnes avec des dommages aux poumons, aux reins, au foie, au cœur, au cerveau ou au système nerveux, ont découvert les médecins.

Un cas similaire et très médiatisé a vu l’acteur de Broadway Nick Cordero mourir à l’âge de 41 ans l’année dernière, après avoir lutté contre la maladie et les complications associées pendant plus de trois mois.