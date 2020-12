Kate Garraway fait face à l’un des Noëls les plus difficiles de sa vie cette année alors que son mari Derek Draper reste à l’hôpital après sa bataille contre le coronavirus.

L’animatrice de Good Morning Britain, 53 ans, a révélé comment elle prévoyait de passer ce Noël «difficile», et ce sera très différent de la façon dont la famille célèbre habituellement.

Derek, également âgé de 53 ans, est à l’hôpital depuis qu’il a attrapé un coronavirus en mars, et bien qu’il soit maintenant indemne du virus, il a fait des ravages sur son corps.

Le couple et leurs deux enfants, Darcey, 13 ans, et Billy, 11 ans, vont normalement chez la famille de Derek la veille de Noël, puis y passent le jour de Noël, mais cette année, ils doivent rester près de Derek à l’hôpital.







Elle a dit bonjour! magazine: « J’ai de la chance que Derek soit toujours avec nous, et que nous ayons encore de l’espoir pour l’année prochaine, mais il est assez difficile de savoir comment vraiment planifier car nous avions des traditions très spécifiques sur lesquelles nous irions toujours dans la famille de Derek. La veille de Noël, nous allions à l’église, nous serions avec sa famille le jour de Noël, puis nous revenions dans ma famille et je ne pense pas que cela soit possible car nous devons rester près de Derek et de l’hôpital.

Kate passera la journée avec ses enfants après leur avoir expliqué comment ils ne peuvent pas célébrer Noël comme ils le font normalement.

Elle a poursuivi: « J’ai essayé de parler aux enfants de la formation de nouvelles traditions. Je pense que nous allons essayer d’avoir une ‘saison de Noël’ et accepter que le jour va être différent, et donc nous allons essayez de faire beaucoup de petites choses et ayez en quelque sorte une «saison de Noël». »







Dans son style optimiste typique, Kate reste positive sur la saison des fêtes.

Elle dit que Billy va acheter du Lego mais elle ne veut pas avoir Darcey le chien qu’elle désire pour le moment.

Kate a ajouté: « Je ne sais pas encore ce qui se passera ce jour-là, mais nous essaierons d’être aussi reconnaissants que possible et en tirerons le meilleur parti possible. »







Derek a été hospitalisé en mars après avoir contracté un coronavirus et a ensuite été placé dans un coma induit qui a duré 13 semaines.

Le coronavirus l’a laissé avec des caillots dans les poumons, des trous dans le cœur et l’a rendu diabétique, et les médecins ont averti Kate que Derek pourrait ne jamais se remettre des dommages causés à son corps.

Il s’est réveillé du coma en juillet, mais il est toujours sur un long chemin de guérison et reste à l’hôpital.