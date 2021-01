Kate Garraway s’est sentie émue alors qu’elle réfléchissait à son Noël non conventionnel.

L’hôte de Good Morning Britain a été contraint de passer son premier Noël sans son mari Derek Draper alors qu’il continue de se remettre du coronavirus.

Derek, 53 ans, a été hospitalisé en mars après avoir contracté un coronavirus et a été placé dans un coma provoqué, dont il s’est réveillé en juillet.

Il a prononcé ses premiers mots en octobre, bien que Kate soit restée dévastée alors qu’il avait prononcé le mot «douleur» quand les médecins avaient bougé son corps et lui avait demandé si cela lui faisait mal.

Derek est resté aux soins intensifs tout au long de Noël tandis que Kate et sa fille Darcey et son fils Billy ont passé la journée ensemble.











Et il semble que Kate n’aurait pas eu de nourriture sur sa tartinade festive sans sa copine Emma Willis qui venait pour elle.

Emma a réussi à organiser un repas de fête pour être livré au domicile de Kate après qu’elle n’a pas pu obtenir un créneau de livraison.

S’adressant à Instagram, Kate a remercié ceux qui se sont réunis et ont rendu ce Noël plus supportable pour elle et ses enfants.

« Eh bien, nous sommes ici – #newyearseve – le dernier jour de l'année, peu de gens seront désolés de voir le dos », a-t-elle écrit.











« Je suis resté silencieux pendant un moment – passer Noël a été un défi, n’est-ce pas avec toutes les émotions qu’il suscite dans notre monde étrange et nulle part où les mettre vraiment – sauf dans l’espoir. Et il y a encore tellement d’espoir réel. Là.

« Pas seulement dans les travailleurs de la santé et les chercheurs extraordinaires qui ont définitivement une lumière brillante pour l’avenir. Mais dans toutes les petites gentillesse. »

Kate a révélé que certaines «personnes merveilleuses» ont fait de sa journée une journée spéciale, alors qu'elle continuait à expliquer que ses jours stressants avant Noël avaient été allégés avec l'aide qu'elle avait reçue.









«Nous avons eu quelques jours calamiteux avant Noël – mais nous avons réussi grâce à des personnes formidables.

« Les gars de @bondconstruction qui se sont littéralement mis à genoux avec moi pour évacuer l’eau après que nous ayons eu 2 fuites de tuyaux qui ont inondé notre maison », a-t-elle ajouté.

Kate a ensuite remercié tout spécialement Emma en écrivant: « @emmawillisofficial & @marksandspencer qui ont veillé à ce que nous ayons #gorgeousfood pour notre dîner de Noël alors que je ne pouvais pas avoir de créneau de livraison nulle part et les gars de @britishgas qui passaient des heures au téléphone m'aidant à avoir un réfrigérateur et un congélateur pour y mettre la nourriture. »











Elle a ajouté: « Les gars de @skyhelp qui m’ont parlé de faire fonctionner notre WiFi et notre télévision la veille de Noël. Votre gentillesse et votre esprit sont impressionnants.

« Et tous @itv et @global pour leur soutien constant. Envoyer de l’amour et des câlins virtuels à tous ceux qui ont envoyé des messages – répandre l’amour est ce qui nous donnera à tous une très bonne année. »

