Kate Garraway rejoint par sa fille Darcey alors qu’elle fait ses débuts sur le tapis rouge alors que le doc sur Derek est partant pour NTA

KATE Garraway a été rejointe par sa fille Darcey alors qu’elle faisait ses débuts sur le tapis rouge aux National Television Awards.

La présentatrice de Good Morning Britain était accompagnée de sa fille de 16 ans à l’événement annuel à la Wembley Arena de Londres jeudi soir.

Kate, 55 ans, assistait à la cérémonie après avoir été nominée dans la catégorie Documentaire d’auteur pour Kate Garraway : Caring for Derek.

Le programme a suivi Kate et son mari Derek Draper à travers le bouleversement et l’incertitude de leur vie après avoir été gravement malade à l’hôpital avec Covid-19.

Malgré les luttes continues de la famille – Kate a récemment révélé que Derek souffrait d’une septicémie mortelle et était de retour à l’hôpital – la star et sa fille ont pu se changer les idées en assistant aux NTA.

Darcey avait l’air incroyable dans une robe rouge ajustée à col bénitier avec de fines bretelles, avec ses mèches brunes qui pendaient librement autour de ses épaules.

Pendant ce temps, Kate rayonnait en posant avec son aîné dans une robe portefeuille dorée métallisée qui comportait une jupe plissée.

La présentatrice avait ses cheveux blonds coiffés en boucles et portait des boucles d’oreilles pendantes pour compléter son look glamour.

Le couple espère que Kate répétera son succès lors de la cérémonie de l’année dernière, où elle a remporté la catégorie pour un autre programme sur la bataille dévastatrice pour la santé de son mari, intitulé Kate Garraway : Trouver Derek.

Cependant, c'est une catégorie forte avec quatre autres documentaires puissants également en lice.





Ce sont Julia Bradbury : Le cancer du sein et moi, Katie Price : Ce que Harvey a fait ensuite, Paddy et Christine McGuinness : Notre famille et l’autisme et Tom Parker : Dans ma tête.

En mars 2020, Derek, 54 ans, a contracté Covid et se bat depuis pour surmonter ses problèmes de santé.

Derek est retourné dans sa maison familiale en avril 2021 après plus d’un an à l’hôpital, mais a récemment été ramené d’urgence après avoir contracté une septicémie.

Kate a écrit dans un article pour The Sun : « Derek est de retour à l’hôpital après avoir développé une septicémie qui a de nouveau menacé sa vie et nous nous battons à nouveau pour le ramener à la maison.

“Mais je reste constamment inspiré par ceux qui l’entourent – non seulement pour leur expertise, mais pour leurs soins affectueux.

“Le jour de son anniversaire, ils ont écrit sur une carte : ‘Nous célébrons chaque jour votre courage et votre force pour continuer à traverser la douleur, les luttes et les revers.'”