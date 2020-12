Kate Garraway a parlé des « moments manqués » alors que son mari Derek Draper reste à l’hôpital pour lutter contre les effets du coronavirus.

La présentatrice de Good Morning Britain, âgée de 53 ans, a fait face à une grande partie de la pandémie et des verrouillages ultérieurs seule avec ses enfants, après que Derek, 53 ans, ait été placé dans le coma après avoir été admis à l’hôpital avec Cocid-19.

Kate a souvent parlé depuis lors de combien il lui manquait, ainsi que leurs enfants Darcey et Billy.

La star de GMB accueillera les 1 Million Minutes Awards de l’émission, alors que la campagne marque son cinquième anniversaire en exhortant les téléspectateurs à s’engager à consacrer leur temps et à se porter volontaires pour aider les autres.







Elle a dit: « Il y a eu tellement de moments manqués, n’est-ce pas? Le premier était de ne pas avoir notre chasse aux œufs de Pâques en chocolat que ma mère organise chaque année.

«Tous les enfants tournent et les adultes donnent des indices. C’est une énorme tradition et c’est le premier événement que nous avons manqué qui a vraiment frappé à la maison.

«Puis il y a eu mon anniversaire, puis celui de Billy et celui de Derek… tous ces moments. Essayer d’en tirer le meilleur parti sur Zoom et FaceTime.







Parlant d’autres événements en 2020 qui ont été manqués ou affectés par la pandémie, Kate a déclaré: « Mes deux filleules ont eu des bébés et j’ai raté le premier anniversaire, j’ai raté le baptême, je ne les ai tout simplement pas vues. parce que je n’ai pas pu.

«Je pense que je chérirai tout cela quand nous commencerons à le récupérer.

« Billy a également raté tous ses événements de fin de semestre en 6e, ainsi que d’autres en 6e, qui sont spéciaux parce qu’ils marquent la fin de l’école primaire et le passage à l’école secondaire. »

Kate a ajouté: «C’était vraiment dommage de ne pas pouvoir dire au revoir correctement ou partager ces derniers moments avec ses professeurs et amis.

« Mais tant de gens passent à côté de ces moments précieux, cela vous brise vraiment le cœur d’y penser. »









Garraway a déclaré que son co-animateur Ben Shephard a été une force pour elle tout au long de cette année difficile et a ajouté: « Il a été au bout du fil et a essayé de faire tout ce qu’il pouvait pour l’aider.

«Pour être sérieux pendant une minute, cela a été une énorme pression sur lui.

«Travailler aux côtés de quelqu’un qui vous tient à cœur et qui vous inquiète, en plus d’essayer de faire le travail, c’est une chose énorme et je suis très reconnaissant qu’il ait été là et je suis conscient à quel point cela a été difficile pour lui … Il a été incroyable, tu vas me faire pleurer maintenant. «

Les présentateurs du GMB présenteront virtuellement les 1 Million Minutes Awards le 17 décembre.

Pour promettre votre soutien aux 1 Million Minutes Awards de Good Morning Britain, rendez-vous sur ITV.com/1MillionMinutes.

