Kate Garraway de GOOD Morning Britain a reçu un texto en direct aujourd’hui alors que le co-animateur Ben Shephard a plaisanté « Est-ce Matt Hancock? »

Les présentateurs se sont moqués du secrétaire à la Santé après que The Sun a révélé son affaire secrète.

Nous avons révélé qu’il avait trompé sa femme avec sa plus proche assistante Gina Coladangelo, 43 ans.

Matt marié et le lobbyiste millionnaire ont été pris dans un corps à corps passionné dans les photos exclusives de The Sun après être sortis de leur bureau de Whitehall pour un petit baiser.

Alors que GMB se préparait à une interview avec les stars de Love Island Jack Fincham et Amy Hart aujourd’hui, les producteurs ont joué aux téléspectateurs le son du message texte de l’émission de télé-réalité alors que Kate tenait un téléphone portable, incitant Ben à taquiner: « Matt Hancock? »

Et Kate a répondu : « Pas Matt Hancock, pas Grant Shapps non plus ! »

AFP

Matt Hancock a été surpris en train de tromper sa femme avec un assistant qu’il a employé l’année dernière[/caption]

Ben et Kate venaient de faire griller le député conservateur Grant Shapps sur l’affaire de Hancock en lui demandant s’il avait parlé au secrétaire à la Santé et si cela pourrait lui coûter son travail.

Kate a demandé: « Je suis sûre que vous allez dire que c’est une affaire entièrement personnelle et ne pas la commenter, mais il occupe une position très importante et vous devez lui parler tout le temps des décisions que vous prenez. .

« Avez-vous pris contact avec lui ce matin ? Avez-vous essayé de discuter de la façon dont cela pourrait affecter, ne serait-ce que les allégations, sa capacité à faire le travail ? » elle a demandé.

M. Shapps a déclaré: « Comme vous le dites à juste titre, c’est une affaire personnelle, les gens ont des relations personnelles et ce n’est pas mon travail de commenter leur vie personnelle, le travail qui m’intéresse est le travail de secrétaire à la Santé. »

LE SOLEIL

Matt a été pris dans un corps à corps passionné avec son aide Gina[/caption]

i-Images

Matt et sa femme Martha sont mariés depuis 15 ans[/caption]

Il a continué à écarter le baiser et a applaudi son collègue pour son travail sur le programme de vaccination.

« C’est ce dont est responsable le secrétaire à la Santé, je peux répondre de ces choses, mais sa vie privée… », a-t-il ajouté.

Kate a répondu: «Je ne vous demanderais pas de répondre de sa vie privée, évidemment, c’est à M. Hancock de le faire s’il sent qu’il le veut et est en mesure de le faire.

«Mais il est le secrétaire à la Santé, et ce n’est pas seulement personnel, n’est-ce pas ? Parce qu’il y a des implications de règles enfreintes, il y a des implications de distraction, s’il fait son travail, et l’agitation et la confiance que cela crée.

«Hier, nous parlions de la façon dont la reine avait de l’empathie pour lui et commentait sa capacité à faire le travail sous un jour plutôt rose, aujourd’hui cela.

« Avez-vous de la sympathie personnelle pour lui si rien d’autre ? » elle a demandé.

M. Shapps a répondu : « Écoutez, il a manifestement travaillé incroyablement dur et nous avons vu les résultats dans des choses comme le programme de vaccination…. le secrétaire à la Santé et son équipe ont travaillé très dur. »

« Son équipe va être très distraite par ça aujourd’hui, n’est-ce pas ? » demanda Kate.

« Et ça va être un problème, n’est-ce pas ? »

Ben est entré et a demandé : « A-t-il toute votre confiance ? »

M. Shapps a de nouveau insisté sur le fait que le déploiement du vaccin avait été un succès.









Il a déclaré: « Il a fait un travail formidable, c’est une affaire pour lui et les relations personnelles sont en dehors de mes attributions. »

Ben a demandé: « Pensez-vous qu’il peut survivre à cela? »

« Je pense qu’il a fait un excellent travail, il n’y a aucune raison pour qu’il ne continue pas, il a aidé beaucoup de personnes vaccinées », a déclaré M. Shapps.

« Je pense que nous sommes entrés dans un monde où nous pouvons séparer le privé et le public en ce qui concerne la vie personnelle des gens, c’est à eux de parler et non à quelqu’un d’autre de commenter. »