Kate Garraway profite d’un voyage doux-amer au spectacle de magie que Derek avait réservé pour emmener les enfants lorsqu’il a été transporté d’urgence à l’hôpital

KATE Garraway a profité d’un voyage doux-amer pour assister à un spectacle de magie que son mari avait réservé pour emmener les enfants avant sa bataille contre Covid.

La star de 54 ans a révélé que la famille se dirigeait vers le spectacle le jour fatidique de mars 2020 lorsque Derek a été transporté d’urgence à l’hôpital.

Kate, Derek et les enfants étaient censés assister au spectacle de magie le jour où il a été transporté d’urgence à l’hôpital[/caption]

Derek a été hospitalisé avec Covid – et est resté en soins intensifs pendant plus d’un an[/caption]

Il est resté en soins intensifs pendant plus d’un an après que la maladie a « ravagé » son corps – et bien qu’il ait pu rentrer chez lui en avril de cette année, il est toujours incroyablement malade.

Mais Kate a décidé que ses enfants méritaient une friandise et les a emmenés au théâtre pour la première fois au milieu de la bataille déchirante de leur père.

La star a partagé une photo d’elle assise à côté de Darcey, 15 ans, et de Billy, 12 ans, dans les étals, tous trois portant des couvre-visages protecteurs.

Le favori de la télévision a expliqué dans la légende de l’article: « Eh bien, c’était un moment – ​​la première fois que les enfants et moi sommes allés à » autre chose « que l’école ou le travail depuis que Derek est tombé malade.

C’était tellement merveilleux de voir Darcey et Billy captivés, mystifiés et ravis – la magie de la vie revenant.

«C’était un spectacle de magie auquel nous devions nous rendre lorsqu’il a été transporté d’urgence à l’hôpital – et nous nous sommes sentis étranges d’en sortir alors qu’il n’était pas prêt – ENCORE.

«Mais c’était tellement merveilleux de voir Darcey et Billy captivés, mystifiés et ravis – la magie de la vie revenant. Et je sais que c’est ce que veut Derek aussi.

Kate a ensuite admis qu’il était inconfortable d’être de retour dans l’agitation de la vie londonienne, mais elle a fini par se sentir émue en regardant la performance envoûtante.

Elle a partagé: « C’était énervant d’être avec autant de gens après si longtemps et les enfants avaient les yeux écarquillés et plus qu’un peu désorientés d’être au centre de Londres avec tout le buzz mais aussi excités.





« Je ne pouvais pas croire que mes yeux se sont remplis de l’esprit, de la célébration et de la joie pure des artistes qui ont eu la chance de divertir à nouveau – la magie est revenue dans le West End et dans nos vies . «

Plus tôt ce mois-ci, Kate a informé les téléspectateurs de Good Morning Britain sur la façon dont Derek se débrouillait à la maison, expliquant: «Il est très haut et bas, nous sommes certainement loin du bois.

« Étant à la maison, nous avons vu certaines choses s’améliorer ; avoir de la famille autour, les enfants autour ont fourni une stimulation.

« Le problème, c’est que vous vous attachez aux points positifs – ce qui est bien parce que vous devez le faire. »

Kate a poursuivi: « Il ne fait absolument aucun doute qu’il a d’énormes défis à relever. »

Kate et Derek avec leurs enfants avant sa bataille contre Covid[/caption]