Kate Garraway plaisante sur le fait que son laitier craint que sa femme ne le quitte après son bâillon impertinent

KATE Garraway a plaisanté à son laitier en craignant que sa femme ne le quitte après avoir fait une insinuation hilarante sur le GMB de vendredi.

L’animatrice de télévision a eu le visage rouge alors qu’elle suggérait par inadvertance que son laitier serviable, Mick, offrait plus qu’un simple service de livraison.

Aujourd’hui, elle a cherché à clarifier ses propos, disant aux téléspectateurs: « Pauvre vieux Mick le laitier. J’essayais seulement de lui donner du crédit.

« Il a été inondé vendredi avec des gens qui disaient » que se passe-t-il entre vous et Kate Garraway? » Il ne se passe rien. Il livre simplement du lait efficacement et offre parfois un supplément – du beurre, des œufs et du jus d’orange. «

Kate a ensuite pris son téléphone pour le mettre en silence au cas où la simple mention du laitier entraînerait un afflux de SMS.

En riant, elle a crié: « Mick le laitier est comme ‘arrête ça! Ma femme va me quitter! »

Les co-stars de GMB de 53 ans ont hurlé de rire vendredi alors qu’elle félicitait Mick pour « lui offrir ses extras ».

Ben Shephard a lu les messages d’appréciation des téléspectateurs qui avaient été touchés par la gentillesse pendant la pandémie.

Kate a interrompu pour lui offrir ses remerciements au laitier de sa famille qui a continué à livrer du lait au milieu de ses luttes personnelles.

« Mick, mon laitier, qui vient d’être incroyable », a déclaré Kate.

« Il m’a absolument permis de continuer. Il me laissera un petit mot disant » avez-vous besoin de quelque chose de plus que du lait? «

Kate n’avait aucune idée de ce à quoi elle avait fait allusion avant que ses co-stars Ben et Richard Arnold éclatent de rire.

Jetant la tête en arrière avant de se couvrir le visage avec embarras, Kate ajouta: « Je veux dire, comme du pain, du beurre ou du jus d’orange, qu’il fournit également. Il laisse un petit visage souriant. »

Amusé Ben a demandé: « Est-ce que vous répondez toujours à la porte dans votre robe de chambre et vos pantoufles moelleuses?

Kate a ri: « … et un bonnet de douche. »

Elle a ajouté: « Mick, merci. Pouvons-nous continuer car je me suis mis en difficulté. Même moi, je n’ai pas vu celui-là venir. »

Ben a révélé plus tard que Mick le laitier était à la mode sur Twitter, avec Kate en riant: « Oh mon Dieu, j’espère que sa famille ne regardait pas. Il va revenir de sa tournée et ils diront » qu’est-ce qui se passe? » «

Ce fut un rare moment de léger soulagement pour Kate qui se débattait en tant que mère célibataire alors que son mari Derek Draper reste aux soins intensifs.

Il se bat contre le coronavirus depuis mars – et bien qu’il ait maintenant vaincu le virus, il n’a pas pu prendre conscience de son coma induit.

Elle avait été absente de Good Morning Britain pendant trois semaines après que les patrons de l’émission lui aient donné « de longues vacances à la maison ».

Kate a déclaré jeudi: « ITV m’a accordé du temps libre car je ne me sentais pas bien », a-t-elle expliqué.

«Les poulets sont rentrés à la maison pour se percher après une longue année, et j’ai juste pris des vacances à la maison.

«J’ai eu beaucoup de sommeil et de médicaments et je me sens beaucoup mieux.»