Kate Garraway a donné à ses fans une mise à jour poignante sur l’état de son mari Derek Draper en expliquant son absence sur les réseaux sociaux.

L’hôte de Good Morning Britain n’est pas sur Instagram depuis décembre et a passé des mois dans l’angoisse alors que son autre moitié bien-aimée se bat contre le coronavirus à l’hôpital.

Revenant sur les réseaux sociaux avec une longue déclaration, elle a expliqué que le voyage de Derek est encore « loin d’être terminé ».

Elle a écrit: « Bonjour à tous – Je ne suis pas ici depuis un moment car je prends le temps de me rassembler et de me concentrer comme tout le monde sur ce dernier verrouillage.

« La pandémie est loin d’être terminée, tout comme le parcours de Derek, mais j’ai décidé de partager notre histoire et ce qui m’aide à continuer, alors que nous essayons tous de déterminer à quoi ressemblera notre nouvel avenir. »







(Image: PA)



Kate publie un livre, intitulé The Power Of Hope, qui détaillera les moments difficiles que sa famille a traversés en raison de la pandémie de Covid-19.

Elle a ajouté: « J’espère vraiment que cela vous aidera dans tout ce que vous traversez. Vous pouvez pré-commander votre exemplaire de The Power of Hope sur Amazon. »

Derek, 53 ans, est hospitalisé depuis des mois après avoir contracté la maladie.

Il a perdu huit pierres de poids, a développé un diabète et a souffert de trous dans les poumons et le cœur après que la maladie ait ravagé son corps.







(Image: Tim Merry)



Kate, également âgée de 53 ans, qui partage les enfants Darcey et Billy avec Derek, a déclaré: « J’espère être en mesure d’atteindre les autres qui souffrent. »

Le livre de Kate sera un journal « brut et émotionnel » de la bataille de Derek contre Covid-19. Il doit sortir en avril.

Elle a déclaré: «Bien que mon expérience de Covid soit extrême et extraordinaire, je suis trop consciente que ce virus a eu un impact sur chacun de nous. Nous traversons tous cela, dans une certaine mesure.

«En racontant l’histoire de la maladie de Derek et comment elle a changé la vie de notre famille, j’espère être en mesure d’atteindre les autres qui souffrent.









« Si écrire sur mon expérience face à la peur, faire face quotidiennement à un avenir incertain et trouver de la force pour mes enfants peut aider une autre personne à se sentir perdue ou désespérée, cela signifiera beaucoup. »

Derek a passé trois mois dans un coma provoqué après avoir été infecté en mars dernier et en novembre, a prononcé son premier mot pendant six mois.

Il n’a plus Covid mais reste à l’hôpital, où il continue de se remettre lentement des effets du virus.