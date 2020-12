Kate Garraway a exprimé son inquiétude face à une fillette de huit ans disparue, qui, selon la police, a été enlevée.

Appelant l’appel « urgent », Kate, inquiète, a demandé aux téléspectateurs de Good Morning Britain à Bedminster ou aux alentours de Bristol de garder un œil sur Tiolah, connue sous le nom de Tillie.

Kate, elle-même mère de deux enfants, a expliqué comment on pensait que Tillie était avec une amie et voisine de la famille, Annmarie Lawton, 29 ans, et un homme inconnu connu sous le nom d’Adam.

Les deux ont emmené l’écolière chez McDonalds vers 15 heures mercredi, après avoir visité la maison de sa famille.







(Image: ITV)









«Elle n’est pas rentrée à la maison ni n’a été vue par sa mère depuis», a déclaré Kate.

« [Police] vous exhortent à garder un œil sur « elle a dit. » Ils devaient revenir dans une heure. «

La police d’Avon et du Somerset a lancé une recherche urgente et a lancé un appel au public, disant: « Bien qu’il puisse y avoir une explication raisonnable, la police traite cette enquête comme un enlèvement. »







(Image: ITV)



Les images de vidéosurveillance diffusées sur Good Morning Britain montrent Tillie tenant son Happy Meal à côté de l’homme devant McDonalds.

Kate a décrit l’enfant comme étant blanc, aux cheveux blonds. Elle a dit que Tillie portait des leggings à pois noirs et blancs et une veste noire et qu’elle avait un sac à dos de couleur claire la dernière fois qu’elle a été vue.







(Image: Avon et Somerset Constabulary)



Le co-présentateur de Kate, Ben Shephard, a déclaré aux téléspectateurs que le couple devait rendre Tillie à sa mère dans l’heure.

Quand ils ne l’ont pas fait, la mère inquiète de Tiolah a signalé sa disparition vers 19 heures, environ quatre heures après que l’ami de la famille et l’homme soient partis avec elle.

DCI Ed Yaxley a déclaré: « Nous n’avons aucune preuve que Tiolah a été blessée, mais elle est maintenant absente de la maison sans la permission de sa mère depuis plus de 12 heures.









«Annmarie, si vous voyez cela, veuillez nous contacter immédiatement. Nous voulons juste rendre Tiolah en toute sécurité dans sa famille.

L’homme est décrit comme dans la vingtaine, mesurant environ 5 pieds 6 pouces et trapu avec un visage rond, une peau d’olive et une tête chauve. Il portait un jean, un sweat à capuche zippé gris foncé et un bonnet et sur les photos il portait une veste matelassée marron clair.

Toute personne ayant des informations sur l’endroit où se trouve la fille est priée d’appeler immédiatement le 999, en citant la référence 5220282127.

Alternativement, les gens peuvent contacter l’association caritative indépendante Crimestoppers et signaler anonymement des informations au 0800 555 111.