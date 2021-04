KATE Garraway a partagé les derniers SMS et appels téléphoniques «désespérés» de son mari Derek Draper avant qu’il ne soit mis dans le coma.

Derek, 53 ans, craignait de mourir et a envoyé des messages «déchirants» à sa femme avant qu’il ne soit mis dans le coma provoqué au cours de sa bataille d’un an contre Covid.

ITV

Kate Garraway a partagé les derniers textes « désespérés » de son mari Derek[/caption]

Kate écrit dans ses nouveaux mémoires The Power of Hope, sérialisée par Le courrier du dimanche, que Derek a rapidement craint le pire en mars de l’année dernière lorsqu’il a été transporté à l’hôpital avec de très faibles niveaux d’oxygène.

Alors qu’il a été transporté dans une ambulance, elle écrit qu’il lui a dit: «Ce n’est pas la dernière fois que vous me verrez. Ce n’est pas le cas.

Et elle pense qu ‘«il n’aurait jamais dit ça si au moins une petite partie de lui ne s’était pas demandé si c’était le cas».

Au cours des prochains jours, Kate a dit qu’elle craignait vraiment que son mari ne meure.

ITV

Derek craignait de ne pas survivre à Covid[/caption]

Lors d’un appel téléphonique déchirant, il lui a dit: « Je te veux à l’enterrement. »

Le livre de Kate, The Power Of Hope, révèle des exemples de textes de son mari à l’hôpital.

Elle écrit: «Ses messages sont devenus de plus en plus désespérés.

«Ils étaient déchirants à lire.»

ITV

Il a envoyé des messages désespérés à sa femme[/caption]

Le présentateur de Good Morning Britain, 53 ans, a récemment accueilli Derek à la maison après avoir combattu Covid à l’hôpital pendant plus d’un an.

Les médecins ont déclaré que Derek avait été «universellement affecté» – ce qui signifie que ses poumons, son cœur, ses reins, son foie et son pancréas avaient tous été touchés par Covid.

Au pire, le personnel de l’hôpital craignait que Derek ne reste à jamais dans un état semi-végétatif.

Hier, Kate a partagé sa réaction à la nouvelle que la Grande-Bretagne «passait d’une pandémie à une endémie» au milieu de la bataille de Covid de son mari après qu’il soit devenu le plus long patient du pays.

Hier, Kate s’est entretenue avec le Dr Amir Khan de Good Morning Britain dans l’émission ITV ce matin après qu’il ait été révélé que le déploiement du vaccin avait réduit de 90% les infections à Covid.

Le virus est maintenant tombé au troisième plus grand tueur en Angleterre pour la première fois en six mois alors que des millions de Britanniques ont maintenant reçu leurs première et deuxième doses de jab.

En entendant que l’expert Sarah Walker, professeur de statistiques médicales et d’épidémiologie à Oxford et enquêteur en chef de l’enquête, a déclaré que la Grande-Bretagne était « passée d’une situation de pandémie à une situation endémique », a laissé Kate en liesse.

Elle a dit: «Ce sont des nouvelles extraordinaires.»

La maman de deux enfants a ajouté: «C’est la nouvelle que nous attendions, sûrement?

«Ils disent que la Grande-Bretagne est passée d’une pandémie à une endémie, cela va faire penser aux gens, ‘oh Dieu merci, c’est ce jour de l’EV, est-ce fini?’ ‘

Le médecin du spectacle, le Dr Amir Khan, a répondu: «J’espère que nous inversons la tendance.

«Nous devons encore faire attention, nous avons vu en Inde ce qui se passe lorsque vous lève les restrictions trop rapidement ou que vous n’avez aucune restriction.

«Le vaccin est vraiment efficace pour faire tomber le virus, mais je ne dirais pas que nous sommes encore sortis (d’une pandémie).»

Sept millions de personnes ont regardé le documentaire de Kate Finding Derek le mois dernier, après que le mari de la star ait représenté des millions de personnes touchées par la pandémie en Grande-Bretagne.





Kate a déclaré à propos de sa bataille contre Covid sur GMB cette semaine: «Je pense que cela reflète tout un groupe de personnes qui vivent cela.

«Pas seulement des gens comme Derek avec Covid, mais toutes sortes de choses, des maladies à long terme avec lesquelles vivent les familles et leurs effets sur la vie de famille. Je pensais l’avoir avant, mais je l’ai maintenant.