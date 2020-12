Kate Garraway traverse une période difficile alors que son mari Derek Draper reste à l’hôpital depuis qu’il a contracté un coronavirus en mars.

Et la présentatrice de Good Morning Britain, 53 ans, a été aux côtés de son mari pendant sa bataille pour la santé et a révélé qu’elle lui avait joué des chansons spéciales alors qu’il continuait son chemin vers la guérison.

Le favori de la télévision a partagé que son artiste de choix est Sir Elton John et que sa musique – qu’elle joue souvent dans son émission Smooth FM – a une place dans son cœur.

S’adressant à Woman & Home, elle a partagé: « L’un des artistes avec lesquels nous jouons beaucoup sur Smooth est Sir Elton John. J’adore Step Into Christmas.

«Et cela me semble particulièrement spécial cette année parce qu’il a été très gentil avec moi à propos de la situation avec Derek et nous avons joué la musique d’Elton à Derek pendant qu’il était à l’hôpital.







Kate a fait un certain nombre de choses réfléchies pour son mari alors qu’il se bat contre Covid-19.

En septembre, elle a exprimé son chagrin après avoir déclaré qu’elle ne pouvait pas voir son mari le jour de leur anniversaire de mariage.

Elle a pu lui rendre visite le lendemain et sur GMB, elle a expliqué comment elle prévoyait de rendre la journée aussi spéciale que possible.

Kate a partagé avec le co-animateur Ben Shephard: «Je vais le voir aujourd’hui, j’ai une carte à prendre pour lui lire.







« Je vais peut-être passer en revue toutes les cartes qu’il m’a écrites pour notre anniversaire. C’était un écrivain prolifique pour les anniversaires et autres, il s’en souviendrait toujours.

«Et quand je dis ‘était’, ce n’est pas comme s’il n’était pas encore là – il est toujours là et j’espère qu’il recommencera. Quand vous regardez la pile [of cards] Ça te fait penser. »

« C’est ce dont il était fier [doing], « Ben a fourni.

« Exactement, » répondit Kate. «Donc ce sera étrange de lui lire parce que ce serait toujours le genre de chose ‘je t’aime toujours, Kate’ mais cette fois j’ai fait plus d’efforts. »







Derek – qui partage les enfants de Darcey, 14 ans et Billy, 11 ans avec Kate – a été frappé de Covid-19 en mars et est resté dans le coma – Kate a dit à de nombreuses reprises que son mari ne réussirait pas.

Elle a régulièrement mis à jour ses fans, avec lui des jours bons et de mauvais jours dans son rétablissement.

Le virus a gravement touché son corps et lui a laissé des complications, il se bat toujours à l’hôpital et des mois plus tard et il est toujours incapable de rentrer chez lui.

