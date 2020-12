Kate Garraway a eu une aide supplémentaire dans les coulisses d’ITV, cela a été révélé.

La star de Good Morning Britain s’est tournée vers le médecin d’ITV Hilary Jones pour obtenir des conseils au milieu de la bataille de santé de son mari Derek.

Derek reste à l’hôpital avec une « conscience minimale » après avoir combattu l’infection à coronavirus.

Lorraine Kelly, animatrice de l’émission de chat ITV, a levé le voile sur la façon dont le Dr Hilary est devenu le rocher secret de Kate.

L'hôtesse a révélé que le médecin de la télévision avait la capacité de donner de bons conseils à Kate avec empathie.









Elle a déclaré à Express.co.uk: « Il a été un héros absolu tout au long de cette pandémie.

«Apportant de la clarté et des conseils de bon sens avec une réelle empathie et dans les coulisses, il a aidé Kate Garraway, dont le mari est actuellement toujours à l’hôpital.

« Et toute notre équipe et notre équipage qui ont été préoccupés et inquiets pour eux-mêmes et leurs proches. »







En plus d’aider dans les coulisses, le Dr Hilary a donné des conseils au public pendant ses segments sur This Morning.

Kate a courageusement maintenu le fort à la maison pendant que son mari reste à l’hôpital.

Elle a concentré ses efforts sur la garde de leurs deux enfants Darcey et William.







Kate espère former une bulle avec Derek pour qu’elle puisse encore le voir le jour de Noël.

Cependant, elle a déclaré que cela pourrait ne pas être possible en vertu des nouvelles réglementations de niveau 4 qui ont été déployées dans le sud-est et à Londres.

Ceux qui vivent dans des zones de niveau 4 ne peuvent plus se mélanger avec d'autres ménages pendant la période de bulle de cinq jours de Noël.









Le fan a tweeté: « J’espère vraiment que dans tout cela @kategarraway et ses enfants pourront former une bulle et voir Derek.

« C’est dur pour nous tous, mais plus dur pour elle car sa situation est unique. »

Kate a répondu: « J’espère aussi Fatimah.

« Pas tout à fait clair pour le moment mais merci d’avoir pensé à moi et aux autres dans la même situation xxx. »