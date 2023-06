Kate Garraway fait équipe avec Strictly star pour le dernier projet ITV

La PRÉSENTATEUR Kate Garraway sera bientôt de retour sur les écrans des fans dans la populaire série ITV Life Stories.

Le diffuseur et journaliste Kate est intervenu pour remplacer Piers Morgan en tant que nouvel animateur de Life Stories l’année dernière.

Kate est intervenue pour animer l'émission au début de l'année dernière

Elle a animé trois épisodes de 60 minutes l’année dernière où elle s’est assise avec la chanteuse Charlotte Church, la star de The Great British Bake Off Nadiya Hussain et l’ancien footballeur John Barnes.

Lors de la prochaine sortie de l’émission, où les célébrités s’ouvrent, Kate sera rejointe par le danseur professionnel Strictly Come Dancing devenu juge Anton Du Beke, l’interprète Ruby Wax et le comédien Omid Djalili.

Kate s’est associée à Anton lorsqu’elle a participé à Strictly Come Dancing en 2007.

Le duo est arrivé huitième, Alesha Dixon et le danseur professionnel Matthew Cutler remportant et remportant le trophée Glitterball.

Une date de diffusion n’a pas encore été publiée, mais l’émission sera diffusée sur ITV.

Au cours de la saison de l’année dernière, Kate a déclaré: «J’ai toujours aimé avoir la chance de parler aux gens, à la fois à l’antenne et à l’extérieur.

« Tout le monde a une histoire à raconter, et ce qui est merveilleux avec cette émission, c’est que vous avez le temps d’antenne pour vous plonger dans les domaines de la vie des invités que les téléspectateurs ne connaissent peut-être pas déjà.

« C’est aussi une chance de mieux comprendre les éléments que nous connaissons déjà (bons et mauvais) et de les entendre dans leurs propres mots. »

Anton est devenu un juge permanent sur Strictly l’année dernière, étant apparu dans l’émission depuis sa première diffusion en 2004 en tant que danseur.

Il a remplacé la dynamite Bruno Tonioli, et avec toutes ses années dans le monde de la danse, il aura sûrement des histoires à raconter à Kate.

Anton rejoindra à nouveau les vétérans du juge Strictly Shirley Ballas, Craig Revel Horwood et Motsi Mabuse dans l’émission cette année.

Kate est un incontournable de la télévision britannique depuis des décennies et a conquis le cœur de la nation avec sa couverture franche et ouverte de la bataille covid de son mari Derek.

Plus tôt ce mois-ci, sur Loose Women, elle a révélé que son mari est maintenant à la maison, mais qu’il ne peut parler qu’à voix basse en raison de ses problèmes de santé persistants.

Elle a déclaré: « C’est vraiment un murmure et je ne pense pas que nous allons nécessairement avoir une conversation, mais vous obtenez des moments fantastiques où il va soudainement…

« C’est tellement idiot, mais Billy avait un nouveau ballon de basket, et il le faisait rebondir, et tout à coup Derek a demandé : ‘Est-ce que c’est un nouveau ballon ?’.

« Nous avons tous dit ‘Ah’… et Billy a dit ‘Oui, oui, c’est ça’ et il [Derek] dit ‘C’est sympa’. Le voir capable est incroyable; c’est quelque chose que vous tenez pour acquis.

«Mais pour qu’il puisse interagir de cette façon, puis Billy était en larmes et ils se serraient dans les bras. Ce sont des choses comme ça, qui vous remontent vraiment le moral et puis le lendemain, il était complètement immobile.

