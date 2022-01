Kate Garraway et Ben Shephard retiennent leurs larmes en révélant la mort de l’invité bien-aimé de Good Morning Britain

KATE Garraway et Ben Shephard ont rendu un hommage déchirant à la bien-aimée invitée de Good Morning Britain, Isla Caton, aujourd’hui après sa mort tragique d’un cancer.

Les présentateurs se sont étouffés en révélant que les parents du fan inspirant de West Ham avaient annoncé la mort de l’enfant de sept ans sur Twitter.

4 Ben Shephard et Kate Garraway ont rendu hommage à un invité bien-aimé de Good Morning Britain qui avait conquis le cœur des gens à travers le pays

4 Isla avec ses parents Niki 1 crédit

Papa de deux garçons, Ben, 47 ans, a ouvert Good Morning Britain avec la nouvelle de son décès.

Il a déclaré: « Nous allons commencer par une triste nouvelle, même si beaucoup de nos téléspectateurs, j’en suis sûr, se souviendront de notre invité Isla, sept ans.

« Très malheureusement, la famille d’Isla a publié ce tweet mardi. »

Kate, 54 ans, a lu la déclaration, qui disait: « C’est avec le plus lourd des cœurs brisés que nous devons annoncer qu’Isla a gagné ses ailes d’ange. C’était très paisible et entouré de l’amour continu de Nicola, Michael et Millie. »

Elle a ajouté: « Très triste mais merveilleux pour elle et sa famille qu’elle ait pu voir un peu de cet amour. »

La voix de Ben tremblait alors qu’il lisait un hommage de la légende de West Ham, Mark Noble, qui disait: « J’ai été présenté pour la première fois à Isla quand je l’ai portée comme mascotte à Bournemouth en 2018, il était très clair qu’elle était une fille très spéciale.

« Elle ne sera jamais oubliée, elle fera partie de la famille West Ham pour toujours. Repose en paix, petite Isla. »

Le présentateur a ajouté: « Et nous partageons ces sentiments de Mark à Isla et sa famille. »

Isla, d’Essex, a reçu un diagnostic d’une forme rare et agressive de cancer, le neuroblastome à haut risque, alors qu’elle n’avait que deux ans.

Isla luttait courageusement contre le neuroblastome depuis près de cinq ans.

Il s’agit d’une forme agressive de cancer infantile – la même maladie dont souffrait le jeune fan de Sunderland, Bradley Lowery.

La super-mère d’Isla, Nikki, a dirigé la campagne de financement de la famille depuis le diagnostic de sa fille.

Ils ont collecté des centaines de milliers de livres pour financer des traitements et des essais au Royaume-Uni, à Barcelone et en Amérique – et ont même réuni des fans de féroces rivaux West Ham et Millwall.

Les gens de tout le pays l’avaient soutenue dans son combat et elle était apparue dans Good Morning Britain au début du mois.

Il y aura des hommages à Isla lors du premier match à domicile de West Ham le 8 février contre Watford.

Les téléspectateurs de GMB se sont retrouvés à chercher les mouchoirs ce matin, comme l’a dit l’un d’eux: « RIP Isla … personne ne devrait avoir à souffrir d’un cancer. Surtout un enfant aussi adorable. »

Un autre a déclaré: « @islasfight Mes pensées et mes condoléances sont avec vous tous ❤️ Reposez en paix Isla courageuse et inspirante! »

4 Isla a reçu un diagnostic de cancer à l’âge de deux ans seulement 1 crédit