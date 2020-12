Kate Garraway a partagé son espoir de pouvoir former une bulle avec son mari Derek Draper afin de pouvoir le voir le jour de Noël.

L’hôte de Good Morning Britain, 53 ans, a répondu à un fan qui lui a suggéré l’idée sur Twitter, mais elle a admis qu’elle n’était pas sûre que cela serait possible.

En vertu des nouvelles restrictions de coronavirus annoncées samedi, les personnes vivant dans le niveau 4, qui comprend Londres et une partie du sud-est, ne peuvent plus se mélanger avec d’autres ménages, y compris le jour de Noël.

Derek est à l’hôpital depuis mars après avoir contracté un coronavirus, et bien qu’il se soit rétabli du virus, il a fait des ravages sur son corps, le laissant avec le diabète et des trous dans les poumons et le cœur.

On ne sait pas si cela signifie que Derek peut être dans une bulle avec Kate et leurs enfants Darcey, 13 ans et Billy, 11 ans, mais elle garde espoir.

« C’est dur pour nous tous, mais plus dur pour elle car sa situation est unique. »

Kate a répondu: « J’espère aussi Fatimah.

Derek a été hospitalisé en mars après avoir contracté un coronavirus et a ensuite été placé dans un coma induit qui a duré 13 semaines.

Les médecins ont averti Kate que Derek pourrait ne jamais se remettre des dommages causés à son corps.

Il s’est réveillé du coma en juillet, mais il est toujours sur un long chemin de guérison et reste à l’hôpital.