Kate Garraway, émue, révèle qu’elle et Derek Draper ont « pleuré si fort » après avoir attendu deux ans pour un rendez-vous à l’hôpital

KATE Garraway a révélé qu’elle et Derek Draper avaient « pleuré si fort » après avoir attendu deux ans pour un rendez-vous à l’hôpital.

En 2020, le mari de Kate, Derek, a attrapé Covid et a été hospitalisé pendant 13 mois – et se bat toujours avec sa santé à ce jour.

Rex

Kate, 56 ans, a toujours tenu ses fans au courant de la santé de son mari et plus tôt dans la journée dans Good Morning Britain, elle a retenu ses larmes en révélant la « nouvelle infection » de Derek.

La présentatrice d’ITV est apparue dans This Morning plus tôt dans la journée aux côtés de Holly Willoughby et Josie Gibson pour parler de son nouveau livre The Strength of Love: Embracing an Uncertain Future with Resilience and Optimism.

En parlant de son nouveau roman, Josie a demandé comment allait Derek en ce moment.

Kate a déclaré : « Donc Derek a passé une très bonne journée hier. Il a eu une infection ces dernières semaines et elle est en régression.

« Il semblait plus brillant en lui-même, très présent.

« Nous avons eu une petite soirée sympa avec les enfants. C’était comme un joli moment en famille.

« Mais plus tôt dans la semaine, nous sommes allés faire des tests dans un hôpital où se trouvait Derek lorsqu’il était dans le coma et il ne se souvient même pas d’avoir été là.

« Nous attendions une référence et c’est ce qui s’est produit.

« Nous étions rentrés. C’était il y a environ deux ans, alors pouvez-vous imaginer combien de temps d’autres personnes doivent attendre.

« Alors nous y sommes allés et c’était un moment très bas. Je suis devenu vraiment bas.

« Je revenais dans le taxi et j’ai juste pensé : ‘Puis-je faire ça ?’

« Il pleurait. Les tests étaient incapables. Quoi qu’il en soit, le chauffeur de taxi est sorti et a dit que je devrais arrêter la voiture et vous serrer dans mes bras.

« Ma femme est vraiment malade, elle va mieux maintenant. Continue juste à le faire.

«C’est pourquoi on l’appelle vraiment La Force de l’Amour.

« Pas seulement Derek et moi, le fait que nous avons juste besoin de connecter l’amour. »