Kate Garraway dit que son mari Derek a «d’énormes défis à relever» alors qu’elle retrouve son vieil ami Alastair Campbell

KATE Garraway a déclaré que son mari Derek Draper avait « d’énormes défis à relever » alors qu’elle retrouvait son vieil ami Alastair Campbell sur Good Morning Britain aujourd’hui.

La star de 54 ans a également affirmé qu’il n’était pas rentré dans la maison familiale des soins intensifs en avril « parce qu’il allait mieux », mais cela l’a aidé à s’améliorer.

7 Kate a donné une mise à jour sur Derek aujourd’hui

Le conseiller politique Derek a été transporté d’urgence à l’hôpital avec Covid en mars 2020 et est resté aux soins intensifs pendant plus d’un an après que le virus potentiellement mortel a « ravagé » son corps.

Alastair travaillait aux côtés de l’ancien lobbyiste et a demandé à Kate comment il se débrouillait alors qu’ils co-organisaient GMB ensemble aujourd’hui.

Le mettant à jour, la mère de deux enfants a partagé: « Il est très haut et bas, nous sommes certainement loin du bois.

« En étant à la maison, nous avons vu certaines choses s’améliorer ; avoir de la famille autour, les enfants autour a fourni une stimulation.

7 Elle a retrouvé son vieux copain Alastair sur GMB

7 Le corps de Derek a été « ravagé » par Covid Crédit : ITV

7 Il a été en soins intensifs pendant plus d’un an Crédit : ITV

« Le problème, c’est que vous vous attachez aux points positifs – ce qui est bien parce que vous devez le faire. »

Kate a poursuivi: « Il ne fait aucun doute qu’il a d’énormes défis à relever, et il sait que je suis ici avec vous ce matin. »

Elle a également révélé qu’elle et la fille de Derek, Darcey, avaient demandé qui était Alastair, plaisantant: « Vous êtes tous une masse générale du passé trouble de Derek.

« J’ai expliqué que nous avons récemment regardé le film The Queen, et j’ai dit que c’était lui qui avait dit » la princesse du peuple « . »

7 Kate a déclaré que Derek avait « un long chemin à parcourir » Crédit : PA

7 Il est conseiller politique et ancien lobbyiste Crédit : PA : Association de la presse

7 Alastair était gêné par la mention de son personnage dans The Queen

Alastair a ri maladroitement en se souvenant de la représentation de l’acteur Mark Bazeley dans le film de 2006 – insistant sur le fait qu’il n’était pas la personne qui a inventé le terme « la princesse du peuple » à propos de la princesse Diana.

Il a déclaré: « Avons-nous convenu que ce serait une belle façon de décrire la princesse Diana? Oui. Je n’ai jamais montré à Tony Blair les premières pages comme ça, honnêtement jamais. «

Kate avait précédemment révélé que Derek avait été « dévasté » par Covid et « ne pouvait pas bouger », nécessitant des soins 24 heures sur 24 à leur domicile.

Il a une communication minimale et ne peut pas se nourrir, avec la conclusion déchirante de Kate: « Il est loin du Derek Draper que vous connaissiez, mais il est à la maison et en vie. »